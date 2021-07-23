На церемонии открытия ОИ в Токио были представлены пиктограммы олимпийских видов спорта
- Reuters
Актёры в бело-синих костюмах вживую воспроизвели все 50 пиктограмм предстоящей Олимпиады.
На Играх в Токио спортсмены будут соревноваться в 33 видах спорта, в которых будет разыграно 339 медалей.
Впервые пиктограммы были введены на предыдущей Олимпиаде в Токио в 1964 году и с тех пор стали неотъемлемой частью Игр.
Летняя Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия.