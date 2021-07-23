На церемонии открытия ОИ в Токио были представлены пиктограммы олимпийских видов спорта

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В рамках церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио были представлены официальные пиктограммы тех видов спорта, в которых будут соревноваться на предстоящем турнире.
На церемонии открытия ОИ в Токио были представлены пиктограммы олимпийских видов спорта
  • Reuters

Актёры в бело-синих костюмах вживую воспроизвели все 50 пиктограмм предстоящей Олимпиады.

На Играх в Токио спортсмены будут соревноваться в 33 видах спорта, в которых будет разыграно 339 медалей.

Впервые пиктограммы были введены на предыдущей Олимпиаде в Токио в 1964 году и с тех пор стали неотъемлемой частью Игр.

Летняя Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия.

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