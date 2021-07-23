Минспорт создал сайт о российских олимпийцах

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Министерство спорта России объявило о запуске сайта, посвящённого спортсменам, выступающим на летних Олимпийских играх в Токио.
Минспорт создал сайт о российских олимпийцах
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Как сообщает пресс-служба Минспорта, болельщики смогут найти на новом сайте информацию обо всех российских олимпийцах, увидеть родные города наших спортсменов и субъекты, которые они представляют на Олимпиаде в Токио, а также узнать расписание предстоящих соревнований и когда в них принимает участие каждый из спортсменов.

Отмечается, что предварительно спортсмены заполнили специальную анкету, в которой поделились интересной информацией о себе — как начинался их путь к большому спорту, какие победы они считают самыми значимыми в своей карьере и чем они занимаются в свободное от тренировок и соревнований время.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия.

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