Галашина вышла в финал стрельбы из пневматической винтовки на ОИ в Токио

Российский стрелок Анастасия Галашина вышла в финал соревнований по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров на летних Олимпийских играх в Токио.

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© Ju Huanzong/XinHua