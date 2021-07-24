Галашина вышла в финал стрельбы из пневматической винтовки на ОИ в Токио

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Российский стрелок Анастасия Галашина вышла в финал соревнований по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров на летних Олимпийских играх в Токио.
Галашина вышла в финал стрельбы из пневматической винтовки на ОИ в Токио
  • globallookpress.com
  • © Ju Huanzong/XinHua

Галашина заняла в квалификации восьмое место с результатом 628,5 очков.

Другая россиянка Юлия Каримова стала 13-й (627,1).

Лучший результат показала норвежка Жанетт Хегг Дюстад, обновившая олимпийский рекорд для этой стадии соревнований (632,9).

Финал состоится 24 июля, соревнования начнутся в 4:45 мск.

Ранее гребчихи Степанова и Орябинская вышли в полуфинал соревнований двоек на ОИ в Токио.

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