Галашина вышла в финал стрельбы из пневматической винтовки на ОИ в Токио
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Галашина заняла в квалификации восьмое место с результатом 628,5 очков.
Другая россиянка Юлия Каримова стала 13-й (627,1).
Лучший результат показала норвежка Жанетт Хегг Дюстад, обновившая олимпийский рекорд для этой стадии соревнований (632,9).
Финал состоится 24 июля, соревнования начнутся в 4:45 мск.
Ранее гребчихи Степанова и Орябинская вышли в полуфинал соревнований двоек на ОИ в Токио.