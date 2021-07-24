Российская баскетболистка высказалась о первой победе на Олимпиаде в Токио

Российская баскетболистка Юлия Козик поделилась эмоциями от победы над командой Японии в стартовом матче по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Токио.

«Первый матч против хозяев Олимпийских игр, и конечно было тяжело. Мы очень рады, что выиграли. Сыграли не без ошибок, но хорошо. По ходу встречи подустали — японки очень много двигались. Но главное, что мы победили», — цитирует Козик пресс-служба Олимпийского комитета России.

Встреча завершилась со счётом 21:18.

24 июля российские девушки проведут вторую игру со сборной Китая.

Ранее сообщалось, что российские баскетболисты выиграли первый матч на Олимпиаде в Токио.