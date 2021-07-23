Надежда на золотой старт: россияне поспорят за медали в дзюдо, стрельбе, фехтовании и тхэквондо в первый день ОИ в Токио

В первый день летних Олимпийских игр в Токио российские спортсмены выступят в десяти медальных видах из 11. Дзюдоист Роберт Мшвидобадзе постарается продлить победную серию в самой лёгкой весовой категории, а тхэквондист Михаил Артамонов поборется за первое для страны золото в своём виде спорта. Претендентами на награды будут стрелок Артём Черноусов, саблисты Камиль Ибрагимов и Вениамин Решетников, шпажистка Виолетта Колобова. Также первые матчи проведут мужская сборная по волейболу, женская команда по водному поло и почти все теннисисты.

От кого ждать медалей

В первый полноценный соревновательный день летних Олимпийских игр будут разыграны 11 комплектов наград в семи видах спорта. У российских спортсменов есть все шансы не только открыть счёт своим медалям, но и услышать Первый концерт Чайковского в честь своих побед.

По традиции раньше всех призёры определятся в состязании по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин. Россию в этом виде представят Юлия Каримова и Анастасия Галашина. Каримову можно назвать одним из лучших стрелков из винтовки, но свои самые высокие результаты она показывает в малокалиберном оружии. В этом сезоне 27-летняя спортсменка выходила в финал по пневматике на этапе Кубке мира и заняла итоговое шестое место, так что некоторые шансы на то, чтобы принести стране первую медаль, у неё будут, пускай и не слишком высокие.

Зато в мужской стрельбе из пневматического пистолета у России есть свой надёжный фаворит. Это действующий вице-чемпион мира Артём Черноусов. Свою форму он подтвердил на том же этапе Кубка мира, заняв четвёртое место. Главным соперником 25-летнего россиянина является кореец Чин Джон О, у которого будет возможность стать первым за 97 лет пятикратным олимпийским чемпионом по стрельбе.

Противостояние с Южной Кореей может произойти и в тхэквондо. В весовой категории до 58 кг выступит Михаил Артамонов. В 2017 году он завоевал серебро чемпионата мира и с тех пор является претендентом на награды любого турнира. В полуфинале 24-летнего россиянина будет, вероятно, поджидать действующий победитель первенства планеты Джон Чун. В случае победы над ним Артамонову будет открыта дорога к первому золоту в российском тхэквондо.

Первый день в фехтовании тоже пройдёт под знаком борьбы с корейскими спортсменами. Чемпион мира 2018 года Ким Джон Хван уже в первом матче встретится с Константином Лохановым, а в четвертьфинале может проверить на прочность Камиля Ибрагимова. Лидер мировой сабли О Сан Ук ещё до полуфинала имеет шансы пересечься с Вениамином Решетниковым. Если россиянам удастся пройти этих соперников, то медали будут у них практически в кармане.

Фехтовальщице Виолетте Колобовой с жеребьёвкой не повезло ещё сильнее. Уже в 1/8 финала ей достанется либо действующая чемпионка мира Натали Мёлльхаузен из Бразилии, или серебряная призёрка Олимпиады в Рио Росселла Фьяминго из Италии. Даже если удастся победить одну из них, до пьедестала почёта ещё предстоит проделать большой путь. У молодых соотечественниц Юлии Личагиной и Айзанат Муртазаевой шансов зацепиться за медаль будет ещё меньше, но нулевыми их тоже считать не стоит, так как российская команда традиционно сильна в каждом виде фехтования.

В дзюдо отечественные спортсмены одерживали победы в весе до 60 кг на двух последних Олимпиадах. Теперь эту традицию постарается продолжить Роберт Мшвидобадзе. Хотя действующий чемпион мира в этой категории — другой россиянин, Яго Абуладзе, тренеры доверили борьбу за медаль более опытному спортсмену, который является лидером мирового рейтинга среди всех участников Олимпиады. Наибольшую опасность для Мшвидобадзе представляет японец Наохиса Такато, одержавший за карьеру три победы на мировых первенствах и имеющий в активе бронзу Игр в Рио. Также в весе до 48 кг выступит Ирина Долгова. На европейском уровне она входит в число лидеров своей категории, но на мировом пока ещё никак себя не проявила.

В остальных видах программы надежд на успех довольно мало. Тяжелоатлетка Кристина Соболь выступит в группе B весовой категории до 49 кг, что уже говорит о её скромных шансах, так как состязаться напрямую с лучшими спортсменками она не будет. В смешанном турнире по стрельбе из лука Россию представят Ксения Перова и Галсан Базаржапов, занявшие в квалификации десятое место. В шоссейной велогонке с общего старта примут участие Ильнур Закарин, Павел Сиваков и Александр Власов. Все они являются успешными многодневщиками, но специалистами однодневных гонок их назвать нельзя.

Кто готовится к медалям

Большинство спортсменов в первый день только начнут свою долгую борьбу за медали и будут участвовать в предварительных соревнованиях. В первую очередь это касается командных видов спорта. Мужская сборная по волейболу встретится на групповом этапе с непростой командой Аргентины, а ватерполистки постараются обыграть китаянок. Первую игру на турнире по пляжному волейболу проведут Илья Лешуков и Константин Семёнов, а мужскую и женскую команды по баскетболу 3 × 3 ждут сразу два матча за день.

Насыщенный день ожидает теннисистов. Первой на корт против итальянки Сары Эррани выйдет Анастасия Павлюченкова. Её подруги по команде Елена Веснина и Вероника Кудерметова выступят в парном разряде и сыграют с немками Анной-Леной Фридзам и Лаурой Зигемунд из Германии. Вторая ракетка мира Даниил Медведев проведёт поединок с бывшим россиянином Михаилом Бубликом, представляющим теперь Казахстан, а Аслан Карацев постарается пройти в 1/16 финала после матча с американцем Томми Полом. Андрей Рублёв и Карен Хачанов составят тандем, чтобы сыграть с другими теннисистами из США — Радживом Рамом и Фрэнсисом Тиафо.

Стоит обратить особое внимание на квалификацию в мужской спортивной гимнастике. Российская команда во главе с Никитой Нагорным постарается не только пройти отбор в многоборье, но и получить как можно больше мест в финалах отдельных упражнений. Гимнасты выступят в утреннем потоке, после чего весь день будут ждать итоговых результатов.

В турнире по боксу первые схватки проведут две россиянки, у которых есть медали чемпионата мира 2019 года. В весе до 69 кг Саадат Далгатова должна без проблем выиграть путёвку в 1/8 финала, а в категории до 57 кг Людмилу Воронцову ждёт непростая соперница в лице чемпионки Европы Ирмы Тесты из Италии.

В плавании выступит несколько россиян, но интереснее всего будет узнать, что покажут Светлана Чимрова на дистанции 100 м баттерфляем, Мартин Малютин в 400-метровке кролем и Антон Чупков с Кириллом Пригодой в заплыве на 100 м брассом. Также в финал эстафеты 4 × 100 м постарается отобраться женская команда.

Наконец, первые матчи проведут сильнейшие российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов, а также представители настольного тенниса Кирилл Скачков и Яна Носкова. В конной выездке с первыми программами выступят Инесса Меркулова и Александра Максакова. Их ждёт борьба не только за личные медали, но и за командные.