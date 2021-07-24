Превозмогая жару: Медведев, Карацев и Павлюченкова с уверенных побед стартовали на Играх в Токио

Сборная России по теннису уверенно начала выступление на Олимпийских играх в Токио. Даниил Медведев и Аслан Карацев без особых проблем пробились во второй раунд одиночного разряда, одолев Александра Бублика и Томми Пола. В свою очередь, Анастасия Павлюченкова разгромила Сару Эррани, несмотря на вызванные жарой проблемы со здоровьем. Андрей Рублёв и Карен Хачанов не смогли поддержать партнёров и в паре уступили на супер-тай-брейке Радживу Раму и Фрэнсису Тиафо. А вот Елена Веснина и Вероника Кудерметова не оставили шансов Лауре Зигемунд и Анне-Лене Фридзам.

Первой путёвку во второй раунд олимпийского турнира завоевала Анастасия Павлюченкова. Она вышла на третий корт парка «Ариаке» в 11:00 по местному времени, а спустя 67 минут отправилась отдыхать. Сара Эррани отчаянно сражалась в большинстве геймов, отыграла пять брейков на собственной подаче и даже реализовала один на приёме, но этого хватило лишь для того, чтобы не проиграть всухую. Финалистка прошедшего «Ролан Гаррос» выиграла со счётом 6:0, 6:1 и получила возможность продолжить борьбу за золото Игр. Следующей преградой на её пути станет немка Анна-Лена Фридзам.

Но при всей кажущейся лёгкости матч с Эррани получился для Павлюченковой совсем не простым. И виной тому, скорее, не сила оппонентки, а погодные условия, наложившие серьёзный отпечаток на выступление российской теннисистки. При счёте 4:1 во второй партии она была близка к тому, чтобы повторить судьбу Светланы Гомбоевой, накануне потерявшей сознание по окончании соревнований в стрельбе из лука. Анастасия получила тепловой удар и была вынуждена воспользоваться услугами медицинского персонала. Впоследствии она объяснила, что проблемы с самочувствием начались несколько раньше, что, возможно, и стало причиной проигранного гейма на подаче.

«Вела с запасом, но во втором сете плохо себя почувствовала при счёте 3:0. От жары даже в какой-то момент проблемы с дыханием появились. Захотелось побыстрее закончить матч, а это тоже опасно, форсировать игру. Хорошо, что всё закончилось в мою пользу… В Рио было жарко, но терпимо. А здесь нереальная влажность и за 30 °С температура. У меня до сих пор болит голова, вздулись вены в висках. Врачи сказали лежать, отдыхать, ноги кверху и терпеть», — приводит слова Павлюченковой РИА Новости.

Помучиться в условиях 30-градусной жары пришлось и Даниилу Медведеву. Лидер сборной России оказался на корте чуть позже Павлюченковой, так как был вынужден ждать окончания встречи между Игой Свёнтек и Моной Бартель. И не сказать, чтобы это пошло ему на пользу. По ходу матча россиянин всем видом демонстрировал, как непросто ему выступать в подобной обстановке. Чтобы снизить риск получить солнечный удар, он вышел на корт в кепке, что делает крайне редко. А в перерыве прикладывал лёд к голове, а иногда и вовсе снимал футболку, чтобы немного освежиться.

«Я думаю, ещё будут и судороги, и врачи на кортах, и тепловые удары. В теннисе мы привыкли бороться, грубо говоря, кому раньше не повезёт, тот и проиграет, кто-то и тепловой удар получит. Надеюсь, это будут не русские», — признался Медведев на пресс-конференции.

Судя по всему, Александр Бублик был более приспособлен к игре в жару. Если в их предыдущем матче на харде казахстанец сумел выиграть лишь четыре гейма суммарно (6:4, 6:0), то на этот раз взял столько же только за первый сет. Правда, это вполне можно объяснить решением Даниила сэкономить силы. Он сделал брейк уже в первом гейме, после чего уверенно удерживал свою подачу, уступив на ней лишь три розыгрыша.

Второй сет получился более напряжённым. Медведев с ходу допустил брейк, но впоследствии под ноль взял гейм на приёме. Бублик продолжил действовать активно и чуть было вновь не взял подачу противника, но тот дважды смог отыграться в ключевой момент. В итоге дело дошло до тай-брейка, где удачливее оказался Даниил. Он с лёгкостью обеспечил себе отрыв в четыре очка, но так же просто его и отдал. Развязка наступила при счёте 8:8, когда у Александра не выдержали нервы. Россиянин наказал казахстанца за двойную ошибку и поставил точку в дуэли — 6:4, 7:6 (10:8). Во втором раунде он померится силами с 160-й ракеткой мира Сумитом Нагалом из Индии.

Не испытал проблем и Аслан Карацев, в двух сетах сломивший сопротивление Томми Пола. 11-й сеяный был великолепен на собственной подаче, подтверждением чему являются 75% успешных розыгрышей, а также трижды брал чужую — более чем достаточно для победы над 54-й ракеткой мира. Подобие борьбы возникло лишь в заключительном гейме, когда американец не только отыграл четыре матчбола, но и заработал единственный брейк-пойнт. Но класс россиянина всё же оказался выше — 6:3, 6:2.

В свою очередь, в мужском парном разряде представительство отечественной сборной сократилось уже в первый день. Посеянные под шестым номером Андрей Рублёв и Карен Хачанов уступили Фрэнсису Тиафо и Радживу Раму. Два сета завершились на тай-брейке — в первом россияне были сильнее, а во втором чуть было не отыгрались со счёта 0:5 — сказались невынужденные ошибки и стабильная подача опытного Рама.

В заключительной партии Рублёв и Хачанов снизили число неточностей до минимума и даже первыми заработали матчбол, но не воспользовались своим шансом. В ключевой момент Тиафо и Рам действовали спокойнее, а успех им принесла более стабильная подача — 12:10.

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Первый шаг на пути ко второму олимпийскому золоту в парном разряде сделала Елена Веснина. На Играх в Рио-де-Жанейро она выступала в паре со своей многолетней партнёршей Екатериной Макаровой, в начале года пыталась создать команду с Верой Звонарёвой, но в Токио приехала вместе с Вероникой Кудерметовой. И пока этот выбор можно назвать оправданным. В первом круге россиянки пусть и не без труда, но победили всё ту же Анну-Лену Фридзам с Лаурой Зигемунд.

В первом сете россиянки оказались на голову выше немок, о чём наиболее красноречиво говорят цифры. Они не отдали ни одного розыгрыша на первом мяче (12 из 12), а сами взяли семь из восьми очков на второй подаче соперниц. С учётом того, что Фридзам и Зигемунд далеко не всегда с ходу попадали в квадрат, это стало ключевым фактором.

Во второй партии немки собрались и чуть было не дотянули до тай-брейка. Не обошлось и без помощи россиянок, местами допускавших слишком много неточностей. В общей сложности они допустили 24 ошибки, пять из которых оказались невынужденными. Но в 11-м гейме Веснина и Кудерметова всё же взяли подачу соперниц и пробились во второй раунд — 6:2, 7:5. Там их может ждать встреча с третьими сеяными в лице бельгиек Кики Бертенс и Деми Схюрс. Правда, для этого им нужно взять верх над Каролин Гарсией и Кристиной Младенович.