Павлюченкова отреагировала на выход во второй круг теннисного турнира на ОИ в Токио

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над итальянской теннисисткой Сарой Эррани в первом круге теннисного турнира на Олимпийских играх в Токио.
Павлюченкова отреагировала на выход во второй круг теннисного турнира на ОИ в Токио
  • © Reuters

«Хорошо начала соревнования. Подготовка к матчам шла без проблем. Но такие вещи, как тепловой удар, не могу контролировать, не ожидала такой жары. На тренировках есть время на отдых, а тут встреча без перерывов. Я даже расстроилась, потому что играла хорошо, было бы обидно не закончить игру», — сказала Павлюченкова.

По словам теннисистки, она почувствовала себя плохо во втором сете.

«От жары даже в какой-то момент проблемы с дыханием появились. Захотелось побыстрее закончить игру. Хорошо, что я победила», — сказала она.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:1.

Ранее сообщалось, что Медведев вышел во второй круг теннисного турнира на ОИ в Токио.

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