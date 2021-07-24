Медведев прокомментировал выход во второй круг теннисного турнира на ОИ в Токио

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Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на победу над казахстанцем Александром Бубликом в матче первого круга турнира по теннису на Олимпийских играх в Токио.
Медведев прокомментировал выход во второй круг теннисного турнира на ОИ в Токио
  • © Reuters

«Была отличная игра. В первом сете всё решил один брейк, а во втором у каждого были шансы. Было трудно выступать в таких условиях, поэтому мы и ошибались. Наверное, смотреть было весело, а вот играть не очень», — сказал Медведев.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (10:8).

Во втором круге Медведев встретится с победителем матча между Сумитом Нагалом из Индии и Денисом Истоминым из Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира на ОИ в Токио.

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