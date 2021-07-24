Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира на ОИ в Токио

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира на Олимпийских играх в Токио.

globallookpress.com

В матче первого круга россиянка одержала победу над итальянской теннисисткой Сарой Эррани. Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:1. Ранее сообщалось, что Долгова вышла в 1/8 финала турнира по дзюдо на ОИ в Токио.