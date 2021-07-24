Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира на ОИ в Токио
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира на Олимпийских играх в Токио.
- globallookpress.com
В матче первого круга россиянка одержала победу над итальянской теннисисткой Сарой Эррани.
Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:1.
Ранее сообщалось, что Долгова вышла в 1/8 финала турнира по дзюдо на ОИ в Токио.
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