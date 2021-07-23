«Турнир не будет слабым»: Собкин о шансах российских теннисистов на медали, необходимости играть в паре и влиянии жары

Акклиматизация, жаркая погода и отсутствие зрителей на трибунах окажут самое большое влияние на результаты теннисных турниров Олимпиады в Токио. Такое мнение в беседе с RT высказал бывший тренер Михаила Южного Борис Собкин. Он считает, что уровень соревнований не упадёт из-за отсутствия ряда ведущих игроков. Специалист также рассказал, почему россияне планируют выступать в парном разряде, и объяснил, в чём преимущество Елены Весниной и Вероники Кудерметовой перед другими женскими дуэтами.

— Какие у вас ожидания от теннисного турнира на Олимпиаде? Различные негативные явления вокруг него не повлияли на интерес?

— Олимпиада есть Олимпиада. Понятно, что вокруг неё много чего происходит, плюс дальше турниры будут проходить в Америке, а Игры пройдут в Японии, и не все хотят ехать на другой конец света.

— В мужском турнире не будет восьми игроков из топ-15, как это скажется на его уровне?

— Уровень всё равно будет высоким. Достаточно того, что играют первый и второй номера в мире, Новак Джокович и Даниил Медведев. Но нужно понимать, что в теннисном мире Олимпиада стоит особняком. Она имеет не такой вес, как в других видах спорта: там спортсмены ждут четыре года и не могут дождаться, а в теннисе такого нет. Почётно выигрывать только медали, а их всего три. Остальным ничего не достаётся, даже очков. Но в любом случае Олимпиада остаётся интересной — это мировое событие. Я считаю, что теннисный турнир мог бы быть сильнее, но он отнюдь не будет слабым.

— Сразу четверо россиян будут иметь посев. Говорит ли это о том, что шансы на медали для них высоки?

— Нет, это не тот случай, когда количество переходит в качество. В теннисе всё индивидуально, все с равным успехом могут вылететь на ранней стадии и не добраться до решающих стадий: кто-то на кого-то неудобного может попасть. Так что медали не гарантированы. Не исключено, что вообще все останутся без них. Многое будет зависеть от сетки. Вообще я бы выделил три фактора, которые окажут огромное влияние на результаты, — это акклиматизация, жара и отсутствие зрителей.

— Почему именно они? Как пустые трибуны могут сказаться?

— В последнее время игроки уже привыкли к болельщикам. Все турниры в недавнем прошлом были со зрителями — а Олимпиада без них. Жару нельзя недооценивать, это очень негативный фактор, как и акклиматизация. Как я вижу, все прилетают в разное время, так что половина сетки может попасть в яму.

— Вам не кажется, что в таком случае мужчинам не стоило заявляться на парный турнир? Аслан Карацев вообще и в миксте может сыграть. При этом вся Олимпиада для теннисистов идёт лишь девять дней.

— Такое плотное расписание является следствием того, что люди едут за медалями. Если играешь в трёх турнирах, то вероятность выигрыша выше.

В своё время Михаил Южный, никогда не игравший микст, заявился в нём на Олимпиаде именно для того, чтобы попытаться выиграть медаль. Только из этих соображений ребята собираются так играть.

— Как можно оценить шансы Рублёва и Хачанова в паре? Они нередко играют вместе, доходили до финалов…

— Давайте не забывать, что Андрей входит в первую десятку в мире, а Карен — в третьем десятке. Я бы не говорил о них как о парных игроках. У них высокие шансы в одиночке. Да, у них в паре действительно получается, поэтому вероятность выиграть медаль выше. Золотая награда будет цениться одинаково, в каком турнире её ни выигрывай. Как и бронзовая.

— Насколько нужно опасаться Джоковича? У него есть уникальный шанс оформить «Золотой шлем», это его мотивирует?

— Для него это огромная мотивация. В этом году его интересуют всего два турнира — Олимпиада и US Open. Если он выиграет оба, то станет недосягаемым для всех теннисистов. Этого ещё не делал никто. «Большой шлем» ещё выигрывали, но эта история не имеет примеров.

— Как оцените шансы российских девушек на Олимпиаде? Успехов в последнее время хватает, но только на грунте и траве, а не на харде.

— Я могу только напомнить, о чём уже говорил, — про жару и акклиматизацию. Когда проходят соревнования по бегу, выигрывает тот, кто быстрее бегает. А когда проходят соревнования по бегу в мешках, то побеждает уже тот, кто лучше прыгает в нём. В таких условиях совершенно необязательно выигрывает сильнейший, это делает тот, кто лучше приспособится. Поэтому прогнозы давать сложно.

— Елена Веснина сыграет в паре с Вероникой Кудерметовой. Как оцените её в качестве партнёрши для олимпийской чемпионки?

— Они же играли в финале турнира Большого шлема, имели матчболы, всего очка им не хватило до титула. Добиться этого было очень сложно, поверьте мне. Кроме них, будет ещё много сильных пар, хотя круг претендентов всё-таки будет сужаться. Наигранные пары обычно интернациональные, а играть на Олимпиаде они не смогут. Но я считаю, что два хороших одиночника, которые два раза в год выступают на турнире, могут быть сильнее двух парников. Они просто не играют вместе из-за нагрузок, но на Олимпиаде могут себе это позволить.