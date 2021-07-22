Тарпищев считает, что российским теннисисткам выпала тяжёлая сетка на олимпийском турнире

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о турнирной сетке россиянок в женском одиночном разряде на летних Олимпийских играх в Токио.
Тарпищев считает, что российским теннисисткам выпала тяжёлая сетка на олимпийском турнире
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«У женщин, конечно, получилась очень жёсткая, тяжёлая сетка. Анастасия Павлюченкова идёт на лидера — Эшли Барти: в третьем круге Настя может попасть на первую ракетку мира. А Вероника Кудерметова в первом круге играет с седьмой сеяной, Гарбинье Мугурусой. С одной стороны, это неплохо, если выигрывать. Но реальность в том, что в первом круге всё может быть», — приводит слова Тарпищева Sport24.

Он отметил, что спортсменкам некогда будет вкатываться в турнир, нужно будет сразу демонстрировать результат.

«Насчёт встречи Екатерины Александровой с Элизе Мертенс я думаю, что тут двояко можно рассматривать. С одной стороны, если даже проигрывать сильной девочке, то мы в теории больше рассчитываем на парные комбинации, чем на одиночные. Поэтому всё очень неоднозначно. Но будем надеяться, что всё будет хорошо. Главное, без травм и с удачей», — добавил глава ФТР.

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее стали известны соперницы российских теннисисток по первому кругу женского олимпийского турнира.

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