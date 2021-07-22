Хачанов поделился впечатлениями от сборов на Сахалине

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Теннисист Карен Хачанов рассказал, как прошли сборы на Сахалине накануне Олимпиады в Токио.
Хачанов поделился впечатлениями от сборов на Сахалине
  • © REUTERS / ALBERTO PEZZALI

В беседе с «Российской газетой» спортсмен признался, что на острове побывал впервые.

«Очень хотелось на Сахалин, проехаться по красивым местам. Возможно, такого шанса больше уже и не будет. Хорошо потренировались, плюс мы смогли адаптироваться к смене часовых поясов, климатическим условиям — Япония же отсюда близко», — сказал Хачанов.

При этом он с сожалением отметил, что погулять по Сахалину не удалось, так как почти всё время занимали тренировки.

Ранее Хачанов высказался о пребывании на Олимпиаде в Токио.

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