Тарпищев оценил турнирную сетку российских теннисистов на ОИ в Токио

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение о турнирной сетке россиян в мужском одиночном разряде на летних Олимпийских играх в Токио.

«У ребят сетка выглядит получше, чем женская. Она ровная, трудовая. У них одинаковые возможности. Ну а так, по силе — средняя. Меня больше всего волнует, что Медведев поздновато приехал из-за визы, которую получал, поэтому его акклиматизация чуть затянулась. В любом случае всем надо бороться», — приводит слова Тарпищева Sport24.

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее стали известны соперники российских теннисистов по первому кругу мужского олимпийского турнира.