Артамонов уступил в 1/8 финала турнире по тхэквондо на ОИ в Токио

Россиянин Михаил Артамонов потерпел поражение от Мохамеду Халилу Джендуби из Туниса в 1/8 финала турнира по тхэквондо в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Токио.

Reuters

Россиянин выиграл первый раунд, но с крупным счётом уступил во втором — 3:10. Поединок завершился со счётом 18:25. Ранее сообщалось, что Базаржапов и Перова не смогли выйти в четвертьфинал микста олимпийского турнира по стрельбе из лука.