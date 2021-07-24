Артамонов уступил в 1/8 финала турнире по тхэквондо на ОИ в Токио
Россиянин Михаил Артамонов потерпел поражение от Мохамеду Халилу Джендуби из Туниса в 1/8 финала турнира по тхэквондо в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
Россиянин выиграл первый раунд, но с крупным счётом уступил во втором — 3:10.
Поединок завершился со счётом 18:25.
Ранее сообщалось, что Базаржапов и Перова не смогли выйти в четвертьфинал микста олимпийского турнира по стрельбе из лука.
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