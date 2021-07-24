Мшвидобадзе уступил в стартовой встрече турнира по дзюдо на ОИ в Токио
Россиянин Роберт Мшвидобадзе потерпел поражение в первом поединке турнира по дзюдо в весовой категории до 60 кг на Олимпийских играх в Токио.
Мшвидобадзе уступил Торнике Тсьякадоэа из Нидерландов
Таким образом россиянин лишился шансов на медаль Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что Долгова вышла в 1/8 финала турнира по дзюдо на ОИ в Токио.
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