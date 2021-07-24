Мшвидобадзе уступил в стартовой встрече турнира по дзюдо на ОИ в Токио

Россиянин Роберт Мшвидобадзе потерпел поражение в первом поединке турнира по дзюдо в весовой категории до 60 кг на Олимпийских играх в Токио.

Мшвидобадзе уступил Торнике Тсьякадоэа из Нидерландов Таким образом россиянин лишился шансов на медаль Олимпийских игр. Ранее сообщалось, что Долгова вышла в 1/8 финала турнира по дзюдо на ОИ в Токио.