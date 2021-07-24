Матыцин заявил, что олимпийская награда Артамонова важна для развития тхэквондо в России

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Министр спорта Олег Матыцин поздравил тхэквондиста Михаила Артамонова с завоеванием бронзы в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Токио.
Матыцин заявил, что олимпийская награда Артамонова важна для развития тхэквондо в России
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Поздравляю Михаила Артамонова и его тренеров с завоеванием бронзовой медали. На старте турнира наш спортсмен уступил, но затем сумел собраться и победил в поединке за третье место. Олимпийская награда россиянина в тхэквондо очень важна для дальнейшего развития в нашей стране этого вида спорта. Желаю Михаилу, в активе которого есть серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы, новых побед и достижений», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

24-летний Артамонов стал лишь вторым россиянином в истории, сумевшим завоевать медаль Олимпийских игр в тхэквондо среди мужчин.

Ранее сообщалось, что Артамонов поделился впечатлениями от завоевания олимпийской бронзы.

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