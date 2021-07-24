Тхэквондист Артамонов поделился впечатлениями от завоевания олимпийской бронзы

Россиянин Михаил Артамонов прокомментировал завоевание бронзовой медали в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Токио.

«После первой проигранной схватки просто сидел и смотрел бои, не знал, что так сложится, что получится возможность бороться за бронзу. Делать начал что-то только тогда, когда появилась возможность разминаться. Почувствовал прилив сил, хорошего настроения, что можно цепляться», — приводит слова Артамонова «Матч ТВ».

Он отметил, что рад завоевать свою первую олимпийскую награду.

«Спасибо всем, кто готовил меня, родителям. Утром было состояние, что организм спал, разминку провёл хорошую, но недостаточную. Прилетели 22 июля, мы были до этого в другой деревне, там проходили акклиматизацию и потом прилетели сюда. Тяжело было при сгонке веса, тяжело было подготовиться под время», — добавил спортсмен.

24-летний тхэквондист также является серебряным призёром ЧМ-2017, чемпионом и бронзовым призёром первенств Европы 2017 и 2018 годов. Артамонов стал лишь вторым россиянином в истории, сумевшим завоевать медаль Олимпийских игр в тхэквондо среди мужчин.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала две медали в первый день Олимпиады в Токио.