Великая, но не абсолютная: Софья Великая проиграла третий подряд финал ОИ в фехтовании, а чемпионкой стала Позднякова

Российские саблистки во второй раз подряд разыграли золото и серебро Олимпийских игр между собой. София Позднякова победила в финале Софью Великую со счётом 15:11 и отпраздновала первый успех на соревнованиях. Её соперница потерпела третье поражение в решающем поединке. Ещё одна россиянка, Ольга Никитина, дошла до четвертьфинала.

Для российской саблистки Софьи Великой летние Олимпийские игры в Токио стали уже четвёртыми в карьере. Свою звучную фамилию она много раз оправдывала на чемпионатах мира, но на главных стартах четырёхлетия её преследовал злой рок, не дававший выиграть личное золото. Один раз она была четвёртой и ещё дважды проигрывала в финалах то гречанке Василики Вуюке, то своей же соотечественнице Яне Егорян.

Вопрос, станет ли Великая олимпийской чемпионкой не только в команде, но и в личных состязаниях, стал одним из главных на фехтовальном турнире. Ответ на него должен был дать третий день состязаний в Токио.

Также по теме Две медали в рапире: Дериглазова и Коробейникова выиграли серебро и бронзу на ОИ в Токио Российские фехтовальщицы завоевали две медали в личном турнире по рапире на Олимпийских играх в Токио. Действующая победительница...

Ещё до того, как Великая и остальные россиянки вышли на дорожку, на сабельном турнире грянула настоящая сенсация. Четырёхкратная и действующая чемпионка мира в личном зачёте Ольга Харлан с Украины завершила борьбу уже в 1/16 финала. Её обидчицей стала китаянка Ян Хэнъюй, занимающая 45-е место в мировом рейтинге. Харлан уверенно начала поединок и повела со счётом 6:2, как вдруг соперница совершила шесть ударов подряд, и только перерыв между периодами позволил украинке взять передышку. Ей удалось вернуть лидерство, но затем Ян снова вырвалась так далеко вперёд, что догонять её стало поздно. Харлан, делившая с Великой одну мечту о личном золоте Олимпиады, рассталась с ней ещё как минимум на три года.

Ян после преподнесённого украинке сюрприза поджидала победительницу встречи между Софией Поздняковой и итальянкой Росселлой Грегорио. Россиянка проиграла первый период со счётом 5:8, хотя сама поначалу выглядела гораздо сильнее. Разница в три очка сохранялась, когда Грегорио оставалось нанести всего три удара для победы, но в этот момент дочь четырёхкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова выдала серию из шести прекрасных атак и сама вышла в 1/8 финала.

Одновременно с этим боем проходила схватка Ольги Никитиной и американки Дагмары Возняк. Две саблистки, в первую очередь известные как надёжные командные бойцы, устроили невероятный триллер. Никитина почти всё время была впереди, пока бой не стал подходить к своему окончанию. В один момент Возняк выиграла шесть из семи розыгрышей. Ещё один результативный удар выводил её дальше. Россиянка смогла выйти из этой непростой ситуации победителем, заработав три очка подряд. Великая подобных проблем не испытывала — своей первой сопернице Ренате Катоне из Венгрии она отдала всего четыре удара.

В 1/8 финала россиянки снова избежали потерь. Первой победу одержала Позднякова, не позволив Ян Хэнъюй развить свой успех. Если поначалу между ними ещё шёл напряжённый обмен баллами, то затем чемпионка мира 2018 года едва позволяла своей сопернице поднять саблю.

Никитиной же на соседней дорожке снова пришлось несладко. Теперь ей противостояла азербайджанка Анна Башта, ещё два года назад представлявшая Россию на международных стартах. В 2017 году она даже стала вице-чемпионкой Европы вместе с Поздняковой. Башта рано создала себе задел, Никитина быстро отыгралась, но сама никак не могла выйти вперёд. К счастью, в концовке она вновь продемонстрировала железные нервы и выиграла бой с разницей в два удара.

Также по теме Вторая медаль в тхэквондо: россиянка Минина завоевала серебро в категории до 57 кг Татьяна Минина завоевала серебряную медаль в тхэквондо в категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио. По ходу турнира трёхкратная...

Великая, в свою очередь, встретилась с непростой итальянкой Ирене Векки. Такая соперница как раз была ей необходима для того, чтобы войти в тонус после совсем лёгкого боя с Катоне. Она действительно оказала более упорное сопротивление, но только когда действующая вице-чемпионка мира уже была уверена в своей победе со счётом 15:12.

Все три российские девушки вышли в четвертьфинал, и при этом никого из них турнирная сетка не вынуждала бороться друг с другом, так что у них появился шанс всем вместе оказаться на пьедестале почёта, как это получилось у американских саблисток в 2008 году.

Великая, занявшая 13 лет назад четвёртое место, как раз встретилась с триумфатором той Олимпиады Мариэль Загунис. Две 36-летние фехтовальщицы шли вровень до начала второго периода, после чего россиянка устроила сольное шоу и выиграла семь фраз подряд.

За ней в полуфинал сразу же шагнула Позднякова. Ей досталась другая представительница Китая — Цянь Цзяжуй, более мощная и терпеливая. Она не бросала попыток отыграться, даже когда россиянка имела шесть ударов преимущества, но всё-таки не добилась своей цели. А вот Никитина всё-таки после двух нервных поединков сломалась. Она встретилась с сильной француженкой Манон Брюне, пять лет назад проигравшей бой за бронзу Харлан. Брюне создала невероятный отрыв в десять баллов, после которого схватку можно было закончить досрочно.

В полуфинале россиянки снова, к радости болельщиков, оказались в разных схватках. Поздняковой предстояло взять реванш за Никитину у Брюне, а соперницей Великой стала венгерка Анна Мартон, у которой в этом сезоне была победа на этапе Кубка мира. В самом благоприятном случае российские фехтовальщицы могли второй раз подряд разыграть финал Олимпийских игр между собой.

Брюне мощно начала схватку с Поздняковой и повела со счётом 4:1, но та не повторила судьбу подруги. Она пустилась в погоню и нанесла несколько блестящих ударов, зажигая только свой собственный фонарь. Инициатива ещё до конца периода перешла к ней. Правда, после перерыва Позднякова стала торопиться и совершила фальстарт, когда у неё уже была жёлтая карточка. Но Брюне, получив за это очко, сама точно так же нарушила правила. Российская фехтовальщица осталась впереди и довела схватку до победы со счётом 15:10. Француженка во второй раз подряд отправилась бороться за олимпийскую бронзу.

Второй спор за финал начался для российской фехтовальщицы точно так же, как и первый. Мартон с ходу повела в три удара, но Великой не составило труда догнать её. А после того, как венгерка безуспешно пыталась оспорить одно из решений арбитра, ей стало совсем сложно справляться с безупречными атаками оппонентки.

Также по теме Серебряные стрелы: российские лучницы заняли второе место в командном турнире на Олимпиаде в Токио Женская сборная России по стрельбе из лука стала серебряным призёром Олимпийских игр в Токио. Светлана Гомбоева, Ксения Перова и Елена...

Великая, хоть и уступала иногда в скорости, по технике была на голову выше. Она выиграла со счётом 15:8 и третий раз подряд вышла в финал Олимпийских игр. До неё это удавалось сделать только итальянской рапиристке Валентине Веццали. А то, что представительницы одной и той же страны во второй раз гарантировали себе золото и серебро, стало вообще уникальным случаем в женском фехтовании.

В финале Великая постаралась взять инициативу на себя. Частенько судья фиксировал обоюдные атаки, которые никому не приносили очков, и всё-таки более опытная спортсменка повела со счётом 7:4. Только Позднякова не раз в течение этого дня легко отыгрывалась в таких случаях, что повторила и в финале.

После перерыва дочь президента ОКР нанесла три удара подряд. Теперь настала очередь Великой отыгрываться, но когда она истратила все видеоповторы, это оказалось слишком трудной задачей. Побороться до последнего укола, как это было пять лет назад, уже не получилось. Позднякова взяла верх со счётом 15:11 и выиграла золото. Великая в третий раз подряд стала серебряным призёром в личном зачёте.

Обе девушки теперь примут участие в командном турнире, который состоится 31 июля. В прошлый раз, когда в российской сборной были новые обладательницы золота и серебра, это помогло ей одержать победу.