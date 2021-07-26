Дзюдоистка из Косова Гякова стала олимпийской чемпионкой в весе до 57 кг

Представительница Косова Нора Гякова завоевала золото в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио.

Reuters

В финале она одолела француженку Сару-Леони Сизик. Третье место разделили японка Цукаса Ёсида и канадка Джессика Климкейт. Ранее сообщалось, что уже второй дзюдоист снялся с ОИ-2020 перед схваткой с израильтянином.