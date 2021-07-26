Уже второй дзюдоист снялся с ОИ-2020 перед схваткой с израильтянином

Суданский дзюдоист Мохамед Абдалрасул, выступающий в весовой категории до 73 кг, отказался выступать на Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщает сайт Международного олимпийского комитета.

По результатам жеребьёвки он должен был встретиться в схватке с израильтянином Тохаром Бутбулем.

Это уже второй случай на этих Играх, когда дзюдоист отказывается от потенциального противостояния с представителем Израиля и снимается с соревнований. До этого отказался продолжать выступление алжирец Фетхи Нурин.

Ранее сообщалось, что россиянин Муса Могушков проиграл на старте олимпийского турнира по дзюдо в весе до 73 кг.