Уже второй дзюдоист снялся с ОИ-2020 перед схваткой с израильтянином

Короткая ссылка
Суданский дзюдоист Мохамед Абдалрасул, выступающий в весовой категории до 73 кг, отказался выступать на Олимпийских играх в Токио.
Уже второй дзюдоист снялся с ОИ-2020 перед схваткой с израильтянином
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт Международного олимпийского комитета.

По результатам жеребьёвки он должен был встретиться в схватке с израильтянином Тохаром Бутбулем. 

Это уже второй случай на этих Играх, когда дзюдоист отказывается от потенциального противостояния с представителем Израиля и снимается с соревнований. До этого отказался продолжать выступление алжирец Фетхи Нурин.

Ранее сообщалось, что россиянин Муса Могушков проиграл на старте олимпийского турнира по дзюдо в весе до 73 кг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить