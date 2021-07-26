Могушков проиграл на старте олимпийского турнира по дзюдо в весе до 73 кг
Россиянин Муса Могушков потерпел поражение от азербайджанца Рустама Оруджева в схватке 1/16 финала весовой категории до 73 кг на летних Олимпийских играх в Токио.
Поединок продлился 6 минут 40 секунды.
Могушков был единственным представителем России весе до 73 кг.
Ранее сообщалось, что дзюдоистка Межецкая не сумела выйти в 1/8 финала ОИ в весе до 57 кг.
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