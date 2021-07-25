Две медали в рапире: Дериглазова и Коробейникова выиграли серебро и бронзу на ОИ в Токио

Российские фехтовальщицы завоевали две медали в личном турнире по рапире на Олимпийских играх в Токио. Действующая победительница соревнований Инна Дериглазова уступила в финале американке Ли Кифер и стала серебряным призёром. Лариса Коробейникова, проигравшая спортсменке из США в полуфинале, в схватке за бронзу победила итальянку Аличе Вольпи.

Первый день соревнований по фехтованию не принёс сборной России медалей, но во второй эта ситуация никак не могла повториться. В воскресную программу входил личный турнир по женской рапире, а этот вид оружия порой достоин сравнений с художественной гимнастикой и синхронным плаванием.

Достаточно сказать, что российская команда была укомплектована исключительно действующими чемпионками мира. Аделина Загитуллина и Лариса Коробейникова побеждали два года назад в командном турнире, а Инна Дериглазова выигрывала личные состязания. К тому же именно ей принадлежит золотая медаль Олимпиады в Рио и лидерство в мировом рейтинге этого сезона. Если бы в Токио была чуть более удачная жеребьёвка, то девушкам можно было помечтать и о том, чтобы всем вместе занять пьедестал почёта.

Первый раунд все девушки прошли на одном дыхании. Дериглазова победила польку Мартину Йелинску со счётом 15:8, так же мало очков Загидуллина оставила представительнице Колумбии Саскии ван Эрвен. Коробейниковой досталась довольно солидная соперница — действующий бронзовый призёр Инесс Бубаки из Туниса, отнявшая в Рио медаль у Аиды Шанаевой. Но их поединок превратился в пустую формальность: россиянка пропустила всего лишь три укола.

Возможно, это помогло Коробейниковой сохранить силы для ещё более грозной оппонентки. Француженка Исаора Тибю входит в тройку мирового рейтинга и имеет россыпь наград чемпионатов мира, но на олимпийский подиум никогда не поднималась, даже вместе с командой. Теперь ей придётся ждать домашних Игр, чтобы восполнить этот пробел. Коробейникова сразу задала высокий темп поединку и повела со счётом 7:3. Тибю смогла сократить отставание, но россиянка устроила ещё одну серию из пяти подряд атак, за которой новой погони не последовало.

Без потерь в 1/8 финала всё-таки не обошлось. Пока Дериглазова разминалась во встрече с венгеркой Фанни Крайсс, Загидуллина встретила неожиданное сопротивление со стороны канадки Келли Райан. 34-летняя спортсменка известна в мире фехтования тем, что в её коллекции имеется 14 серебряных наград с чемпионатов Америки и ни одной золотой. Райан выстояла после стартового натиска россиянки и продолжила сама набирать одно очко за другим. В итоге она взяла верх со счётом 15:9.

Коробейниковой сразу же выпал шанс отомстить за подругу по команде, только Райан было мало одной сенсации. Вновь она провела потрясающий второй период и повела со счётом 9:4. Но россиянку такое развитие событий не смутило. Она совершила настоящий подвиг, сумев набрать необходимые для победы 11 очков, а сама при этом отдала всего два. Дериглазова к тому времени обыграла 37-летнюю кореянку Чон Хи Сук с ещё одним унизительным счётом — 15:7. Как и в Рио, в полуфинал вышли две российские рапиристки, только теперь им не нужно было фехтовать друг с другом.

Дериглазова, со своей стороны, постаралась, чтобы финал получился чисто российским. Ей наконец-то досталась достойная соперница в лице чемпионки мира 2018 года Аличе Вольпи. Олимпийская чемпионка сразу обеспечила задел в пять баллов и сохранила его до конца схватки.

В другом полуфинале Коробейникова встретилась с американкой Ли Кифер, и в этой дуэли произошла настоящая катастрофа. Спортсменка из США выдала невероятную серию из семи уколов подряд, а когда россиянка её остановила, то провела ещё три атаки. На ещё один героический камбэк, теперь уже со счёта 2:11, Коробейникову не хватило, и ещё до истечения первого периода она отправилась готовиться к матчу за бронзу.

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Для Вольпи было крайне важно выиграть хотя бы бронзу — с 1992 года Италия обязательно получала олимпийскую медаль в женской рапире. Но Коробейникова тоже не хотела упускать шанс расстаться с реноме исключительно командной фехтовальщицы. Стремительные атаки, которые во встрече с Кифер лишь приводили к ответным уколам, в этот раз давали отличный результат. Если же судья не вознаграждал россиянку за её активность, то после видеопросмотров она всё-таки забирала свои очки. Вольпи сражалась до последнего и вплотную приблизилась к медали, отыгравшись со счёта 10:13, но концовка осталась за Коробейниковой.

То, как легко Кифер победила будущую обладательницу бронзы, не стало предостережением для Дериглазовой. Россиянка точно так же владела инициативой и шла сама в бой, но то, что получалось в предыдущих матчах, больше не приносило пользы. Кифер вновь и вновь оборачивала атаки россиянки против неё же. Олимпийская чемпионка не позволяла себе проигрывать целыми сериями, но и вперёд ни разу не выходила. Когда она оказалась на грани поражения, то успела отыграть только одно очко вместо необходимых трёх.

Дериглазова и Коробейникова принесли сборной России пятую и шестую медали Олимпиады в Токио. Впервые сразу двум отечественным рапиристкам удалось попасть на пьедестал почёта, пускай и не на самую высокую его ступень. Но у них ещё будет такая возможность в командном турнире, где шанс на реванш с Кифер будет вполне реальным.