Долгая надежда на медаль: как шпажистка Муртазаева удивила всех на Играх в Токио

Российская шпажистка Айзанат Муртазаева заняла четвёртое место в личном турнире Олимпиады в Токио. На своих первых Играх она победила ряд фавориток, в том числе посеянную под первым номером Чхве Ин Джон из Южной Кореи, однако в схватках за медали потерпела два поражения. В мужской сабле Камиль Ибрагимов был в одном ударе от выхода в полуфинал — и тоже остался без награды.

Безмедальный подвиг Муртазаевой

Из 12 дисциплин фехтования только одна ни разу не приносила сборной России медали — это личные соревнования по шпаге среди женщин. Отечественные фехтовальщицы побежали в команде и выигрывали бронзу на последней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но по отдельности таких успехов не добивались. Дойти хотя бы до полуфинала удавалось только Татьяне Логуновой в 2000 году, после чего она потерпела два поражения.

Надежд на то, что в Токио эту безмедальную серию удастся прервать, с самого начала было мало. Лидер команды Виолетта Колобова недавно вернулась в строй после беременности, а сопровождали её ещё не добившаяся заметных успехов Юлия Личагина, у которой тоже был длинный перерыв в карьере, и 19-летняя Айзанат Муртазаева.

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Двум дебютанткам Олимпиады при этом досталась крайне сложная жеребьёвка. Личагину ждал поединок с чемпионкой мира 2018 года Марой Наваррией из Италии, а Муртазаевой в основной сетке пришлось столкнуться с первым номером посева Чхве Ин Джон из Южной Кореи. Колобовой предстояло начать турнир поединком с Александрой Ярецкой из Польши.

Худшие ожидания оправдались, но не полностью. Личагина так и не нашла способа пройти Наваррию, а Колобова уступила сопернице, больше известной своими командными успехами. Зато Муртазаева, вынужденная из-за низкого рейтинга начинать турнир аж с 1/32 финала, уверенно победила корейскую соперницу со счётом 15:11. Далее уроженка Дагестана встретилась с американкой Келли Хёрли. В отведённое девушкам время не удалось определить сильнейшую, и был назначен бой на приоритете. Россиянке достаточно было защищаться в течение минуты, но она сама уколола соперницу и прошла дальше.

В четвертьфинале Муртазаеву снова ждала соперница, заметно превосходящая её по статусу. Это была уроженка Гонконга Вивиан Кун, занявшая третье место на последнем чемпионате мира. Соперницы начали схватку очень осторожно — за первые две минуты они не совершили ни одного действия, за что получили красные карточки и штрафные баллы. Это заставило Кун начать активные действия, к которым Муртазаева была готова. Половину из них она оборачивала в свою пользу и по итогам двух периодов повела с разницей в один укол, после чего позволила оппонентке всего один раз заработать балл в одиночку. Сама же россиянка постоянно пополняла свой счёт, пока не добралась до отметки 15 очков.

Муртазаева вошла в четвёрку лучших шпажисток, и для попадания на пьедестал почёта оставалось одержать хотя бы одну победу. Сначала она попыталась это сделать во встрече с китаянкой Сунь Ивэй, уже познавшей горечь поражения в полуфинале Олимпиады пять лет назад. Соперницы не торопили события и вымучивали каждую атаку. Муртазаевой удалось повести со счётом 0:2, но затем пропустила пять уколов подряд, чего с ней ещё не случалось на этих соревнованиях. Российская фехтовальщица отыгрывалась и затем снова отпускала соперницу вперёд. За 19 секунд до конца она уступала всего одно очко, но спасти схватку не успела. Муртазаева отправилась бороться за бронзу с эстонкой Катриной Лехис, тоже проигравшей в полуфинале.

Ещё до начала поединка было заметно, как сильно соперница превосходила россиянку в росте и длине рук. Поначалу это не оказывало никакого влияния на их дуэль, но когда Муртазаева стала атаковать, то каждый раз лишь упиралась в её шпагу. Иногда Лехис просто стояла в ожидании, когда одним движением кисти можно будет заработать очередное очко. Муртазаевой не удалось завоевать первую российскую медаль в женской шпаге, но по крайней мере она долго позволяла надеяться на то, что эта неудачная серия прервётся.

Один удар до полуфинала

Параллельно турниру по женской шпаге проходили состязания мужчин-саблистов. Именно с этой дисциплиной были связаны медальные основные ожидания в первый фехтовальный день. Однако никому из российских спортсменов не удалось дойти хотя бы до полуфинала. Камилю Ибрагимову для этого не хватило всего одного удара.

Как и шпажистки, саблисты начали нести потери с самого начала соревнований. Чемпион мира 2013 года Вениамин Решетников сразу же уступил египтянину Зияду Эль-Сисси. Для россиянина матч складывался достаточно успешно, и при счёте 12:12 он даже повёл благодаря красной карточке соперника, однако представитель Африки смог набрать три очка подряд и пройти дальше.

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Следующим выбыл Константин Лоханов, который встречался с опытнейшим корейцем Ким Джон Хваном. Бронзовый призёр Олимпиады в Рио поначалу не выделялся на фоне россиянина, но когда понадобилось заканчивать поединок, он воспользовался ошибками россиянина и быстро добыл себе путёвку в 1/8 финала.

Дольше всех сопротивлялся Ибрагимов, у которого в минувшем олимпийском цикле было две личные бронзы на чемпионатах мира. Два первых поединка у него прошли как под копирку. Во встречах с немцами Бенедиктом Вагнером и Матьяшом Сабо россиянин вёл со счётом 12:7, после чего терял всё своё преимущество, но в конечном счёте выходил победителем. Так он пробился в четвертьфинал и получил шанс взять реванш у Ким Джон Хвана.

Ибрагимов снова ударно провёл первую половину встречи и дважды вёл с разницей в три удара. Но 37-летний кореец сумел сбить настрой постоянными просьбами о паузе, то жалуясь на боль в ноге, то на проблемы с техникой. Каждый раз это помогало ему отыграться. Ибрагимов и после этого сумел в очередной раз создать себе задел и повёл со счётом 14:12 — для победы оставалось заработать одно очко. Но Ким Джон Хван сам провёл три успешные атаки и вышел в полуфинал на второй Олимпиаде подряд.

Россияне постараются теперь выиграть медали в командном турнире. На единственном этапе Кубка мира этого сезона Ибрагимов, Решетников и Лоханов одерживали победу, сумев пройти сборные Италии, Венгрии и Германии. В следующий раз они вернутся на олимпийскую фехтовальную дорожку 28 июля. Днём ранее вторым шансом на медаль постараются воспользоваться шпажистки.