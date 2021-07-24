«Задумалась о целесообразности проведения Игр»: волонтёр о работе на ОИ, мерах безопасности и реакции местных жителей

Меры безопасности на Играх в Токио возмущают некоторых гостей соревнований. Об этом в интервью RT заявила волонтёр Галина Бутова. Она также рассказала об особенностях своей работы, посетовала на поведение некоторых присутствующих на Олимпиаде и объяснила, почему местные жители выступают против проведения Игр.

В Токио стартовали XXXII летние Олимпийские игры, перенесённые на год из-за пандемии коронавируса. RT поговорил с волонтёром Галиной Бутовой, которая встречала гостей токийской Олимпиады, и узнал, с какими трудностями пришлось столкнуться и ей, и гостям Игр.

— Как вы стали волонтёром Игр? Много ли было желающих?

— Я подала заявку где-то полгода назад — через фирму, которая работает на Олимпийский комитет России (ОКР). Желающих было не очень много, наверное, потому что въехать в Японию сейчас очень сложно, а ещё есть риск заболеть и заразить близких. Поэтому нанимали из числа местных. К примеру, я живу тут уже пять лет и веду Telegram-канал о жизни в стране — «Любовь и ненависть в Токио».

— Что входило в ваши обязанности?

— Я была водителем, для этого понадобились только права, водительский стаж и знание русского языка, помимо японского и английского, так как помогать нужно было именно россиянам. Работала четыре дня почти по 12 часов, а оплата была примерно такая же, как у кассиров в магазинах.

— Как в Японии обстоят дела с вакцинацией и допуском на Игры?

— В аэропортах и гостиницах можно сделать только анализ на COVID-19, а все прививочные пункты у нас в больницах — с этим всё очень строго. Прививка для участия не обязательна. Нужны лишь три отрицательных ПЦР-теста — спустя 24, 48 и 72 часа с момента прибытия.

По страховке мы можем привиться Pfizer, её же можно сделать в частных клиниках, а корпорации ставят сотрудникам и их семьям Moderna. Я пока получила только первую дозу, а мой партнёр ещё не привит.

— Какие правила действуют для тех иностранцев, которые смогли приехать?

— Я в основном знакома только с правилами для прессы. Карантин у них всего три дня, а Олимпийскую деревню нельзя покидать 14 дней. После этого можно пользоваться даже общественным транспортом. Кроме россиян, я никого не видела со спущенными масками. Сама, конечно, работала в маске, но социальная дистанция, к сожалению, почти не соблюдается: в основном все перемещаются на специальных машинах, забитых под завязку пассажирами.

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В случае выявления коронавируса следует изоляция в отеле, а если есть выраженные симптомы или состояние вызывает опасение — госпитализация.

— Картонные одноместные кровати в Олимпийской деревне — норма для Японии или новинка, разработанная с учётом пандемии?

— Это фишка не Японии, а Олимпийского комитета. И в чём-то они действительно правы, потому что случаи заражения каким-то образом появляются внутри Олимпийской деревни, куда по идее пускают только ПЦР-отрицательных. Игры только начались, а зараза уже распространяется. Могу предположить, что она туда попадает через таких, как я. Как и любой другой волонтёр или контрактник в Японии, я ни разу не сдавала тест, так как он только для приезжих. Боюсь представить, что будет, когда всё начнёт функционировать в полную мощность.

— Как себя вели гости, которых вы встречали?

— К сожалению, не упускали возможности пошутить над японцами: каждый раз, когда проходили мимо, говорили «оча, оча» (OCHA — мобильное приложение для отслеживания контактов с носителями коронавируса. — RT). Обсуждали, что им будет за ношение российской атрибутики, негодовали по поводу тестов и требований соблюдать социальную дистанцию. Бывало, что в машину садились больше пассажиров, чем было заявлено, что чревато штрафом для меня как для водителя.

Если бы японцы услышали, что впущенные ими, несмотря на пандемию, гости так возмущаются мерами предосторожности, они бы, наверно, очень удивились. Последней каплей был очень насыщенный день с моими соотечественниками. Больше я не хочу работать на Олимпиадах.

— Как к Олимпийским играм отнеслись сами японцы? Что они говорят по этому поводу?

— Если спросить жителей, что они думают, значительная часть ответит, что Игры всё же следовало отменить, а проводят их исключительно ради денег и политики, а не ради спорта. Многие улицы в Токио перекрыты, за каждый проезд по скоростной трассе надо доплатить дополнительную 1 тыс. йен (сам проезд может стоить дешевле, то есть надбавка ощутимая). Время работы общественных учреждений и транспорта изменилось из-за режима ЧС, который всё ещё действует. Но народ, конечно, уверен, что он введён из-за Олимпиады. Объективно связь есть, хоть и весьма косвенная.

Ещё до первого рабочего дня в качестве волонтёра лично я задумалась о целесообразности проведения Игр на фоне коронавируса. Это при том, что я из тех, кто не боялся ходить по кафе и барам.