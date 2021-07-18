В Олимпийской деревне впервые выявили коронавирус у спортсменов
- РИА Новости
Организаторы Олимпийских игр на сайте оргкомитета «Токио-2020» сообщили, что речь идёт об иностранных спортсменах.
Отметим, что это первые случаи инфицирования коронавирусом в Олимпийской деревне среди спортсменов.
Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что в Олимпийской деревне в Токио впервые выявили случай заболевания коронавирусом.