XXXII летние Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми

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Император Японии Нарухито, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и руководитель оргкомитета Сэйко Хасимото официально объявили об открытии XXXII летних Олимпийских игр в Токио.
XXXII летние Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми
  • Reuters

После вступительных речей Баха и Хасимото слово было передано императору Японии, который официально объявил о старте Игр.

Летняя Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия.

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