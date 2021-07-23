XXXII летние Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми

Император Японии Нарухито, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и руководитель оргкомитета Сэйко Хасимото официально объявили об открытии XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

После вступительных речей Баха и Хасимото слово было передано императору Японии, который официально объявил о старте Игр.

Летняя Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия.