Бах — об открытии ОИ в Токио: сегодня наступило время надежд

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с заявлением на церемонии открытия Игр в Токио.
Бах — об открытии ОИ в Токио: сегодня наступило время надежд
  • Reuters

«Добро пожаловать на Олимпийские игры в Токио! Сегодня наступило время надежд. Да, мы представляли это совершенно иначе. Но давайте насладимся этим моментом, потому что мы наконец-то все вместе. Это объединяющая сила спорта, это послание, в котором говорится о солидарности, мире и стойкости. Всё это даёт нам надежду, что дальнейшим путь мы пройдём вместе. То, что мы находимся здесь, мы обязаны народу Японии, которому выражаем уважение и восхищение», — заявил Бах.

Он также выразил благодарность волонтёрам, обратившись к ним на японском языке, после чего адресовал своё послание спортсменам.

«Вы столкнулись с трудностями на своём пути. В условиях пандемии вы были окружены неопределённостью, вы даже не знали, когда снова будете тренироваться, получится ли завтра встретиться с тренером, составят ли ваши товарищи компанию на следующих соревнованиях. Вы даже не знали, состоятся ли они. Сегодня ваша олимпийская мечта становится реальностью», — добавил глава МОК.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия.

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