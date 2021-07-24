Алжирский дзюдоист снялся с ОИ в Токио, чтобы не сражаться с израильтянином
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Он мог бы встретиться с Тохаром Бутбулем во втором раунде соревнований в случае преодоления стартового этапа.
«Нам не повезло с жеребьёвкой. Мы получили соперника из Израиля и потому решили сняться. Мы приняли правильное решение», — приводит слова тренера алжирского спортсмена Амара Бен Яклифа Yahoo Sports.
Ранее сообщалось, что дзюдоистка из Косова Дистрия Красники завоевала золото ОИ-2020 в категории до 48 кг.