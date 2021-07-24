Алжирский дзюдоист снялся с ОИ в Токио, чтобы не сражаться с израильтянином

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Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин, выступающий в весовой категории до 73 кг, отказался выступать на Олимпиаде в Токио после того, как узнал, что ему предстоит встретиться с израильтянином.
Алжирский дзюдоист снялся с ОИ в Токио, чтобы не сражаться с израильтянином
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Он мог бы встретиться с Тохаром Бутбулем во втором раунде соревнований в случае преодоления стартового этапа.

«Нам не повезло с жеребьёвкой. Мы получили соперника из Израиля и потому решили сняться. Мы приняли правильное решение», — приводит слова тренера алжирского спортсмена Амара Бен Яклифа Yahoo Sports.

Ранее сообщалось, что дзюдоистка из Косова Дистрия Красники завоевала золото ОИ-2020 в категории до 48 кг.

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