Серебряные стрелы: российские лучницы заняли второе место в командном турнире на Олимпиаде в Токио

Женская сборная России по стрельбе из лука стала серебряным призёром Олимпийских игр в Токио. Светлана Гомбоева, Ксения Перова и Елена Осипова добрались до финала командного турнира, где потерпели поражение от спортсменок из Южной Кореи. Как и на Играх в Рио, россиянки заняли второе место в этой дисциплине, последовательно обыграв сборные Украины, США и Германии.

Пять лет назад российские лучницы впервые в своей истории стали серебряными призёрами в командном турнире. Но в том, что в Токио им вновь удастся подняться на пьедестал почёта, могли быть некоторые сомнения. В квалификации Светлана Гомбоева, Ксения Перова и Елена Осипова показали лишь шестую сумму баллов, в то время как в Рио-де-Жанейро удавалось показать лучший результат после непобедимых корейских девушек.

К тому же сразу после отборочного раунда с Гомбоевой случилось настоящее несчастье: из-за солнечного удара она потеряла сознание и вынуждена была долго ждать медицинской помощи. У россиянки был всего один день на восстановление перед выступлением в командных соревнованиях.

Все волнения по поводу состояния Гомбоевой в итоге оказались напрасными. Россиянки начали выступление с 1/8 финала, где их соперницами стали украинские лучницы. Гомбоева вышла стрелять первой и сразу же попала в десятку. Её уверенность передалась подругам по команде, и стартовый сет они оставили за собой.

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Во втором сете Гомбоева, Перова и Осипова одна за другой поразили центр мишени, но затем все попали в порыв ветра и стали стрелять в красную зону. Сет они всё-таки выиграли, но в следующей серии украинки оказались впереди на одно очко. В последнем раунде две команды шли вровень, пока Вероника Марченко не отправила стрелу в семиочковую зону. Впрочем, в том сете россиянки сами набрали очень приличные 54 очка (из 60 возможных), перебить которые было бы сложно.

В четвертьфинале в борьбу вступили команды, которые в квалификации заняли четыре первых места. По идее, пропуск первого раунда должен был стать неким вознаграждением для них, но в итоге почти все без должной разминки сразу же завершили свои выступления. Только сборная Южной Кореи, выигравшая все восемь олимпийских турниров среди женщин, смогла одержать победу над Италией. В других четвертьфиналах Мексика проиграла Германии, Япония уступила Белоруссии, а с США справились уже россиянки.

В этом матче момент для волнения был только один — когда Гомбоева начала второй сет с шестёрки. Но американки сами два раза отправили стрелы в ту же далёкую от яблочка зону. В первых двух раундах они не набрали и 50 очков, и россиянки запросто перекрывали их результат. В третьем раунде лучницы из США собрались и показали достойные 53 очка, только ответ их соперниц был ещё более впечатляющим. Гомбоева, Перова и Осипова на троих набрали 57 баллов — только кореянки в этот день показывали соразмерную коллективную точность.

За выход в финал и гарантированные серебряные медали предстояло встретиться с немецкими лучницами во главе с Лизой Унрух — серебряной призёркой Олимпиады в Рио в личном первенстве. Первый сет складывался для россиянок отлично до тех пор, пока Перова не попала в семёрку. Это позволило немкам догнать соперниц и зафиксировать ничейный счёт.

В следующем раунде, который Гомбоева привычно начала с меткого попадания в десятку, подруги снова её подвели. Их ошибки привели к тому, что за шесть выстрелов удалось набрать только 51 очко. На немок же как раз снизошло вдохновение — благодаря двум десяткам, двум девяткам и одной восьмёрке Унрух было достаточно набрать ещё шесть баллов последним выстрелом, чтобы выиграть сет.

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Однако стрела опытной спортсменки улетела даже не синюю или чёрную, а в белую зону и принесла сборной Германии только два очка. Унрух всеми силами старалась исправиться и в следующем раунде поразила две десятки, но её партнёрши пали духом и ничего достойного уже не показали. Между тем россиянки на радостях от такого чудесного поворота событий вновь заработали 57 очков.

В финале Олимпиады во второй раз подряд встретились сборные России и Южной Кореи, при этом только Перова участвовала в обеих решающих битвах за золото. Кореянки хотя и были неоспоримыми фаворитками, но в полуфинале показали, что тоже могут давать слабину: в споре с белорусками они набирали и 54, и даже 53 очка за сет.

Но россиянкам больше не удавалось стрелять на пределе своих возможностей. На 55 очков кореянок в первом сете они ответили 54. Во втором сете кореянки прибавили благодаря двум десяткам Ан Сан, уже выигравшей турнир в миксте, в то время как у Перовой оказалось две восьмёрки. В третьем раунде борьбы уже не было — 51 очко россиянок не вызывало трепета у соперниц.

Южная Корея в девятый раз подряд выиграла женский командный турнир по стрельбе из лука, а россиянки вновь стали серебряными призёрками. Бронза досталась немецким спортсменкам. Теперь у лучниц будет день отдыха, а с 27 по 30 июля они вернутся на лукодром и разыграют медали в личном первенстве.