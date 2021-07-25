Проблемы с отбором: российские пловцы не могут выйти в финал, пока тунисец выигрывает Олимпиаду

В воскресенье в плавании были разыграны первые четыре комплекта наград. По одной золотой медали занесли себе в актив американец Чейз Калиш и японка Юи Охаши в комплексном плавании на 400 м, тунисец Ахмед Хафнауи на дистанции 400 м вольным стилем и австралийский женский квартет в кролевой эстафете 4 х 100 м. Российские спортсмены не сумели порадовать болельщиков, оставшись и без медалей, и без финалов стометровок баттерфляем у женщин и брассом у мужчин.

Олимпийский плавательный турнир стартовал предварительными заплывами в субботу и оказался крайне разочаровывающим для российских болельщиков: чемпион Европы Мартин Малютин, как и второй российский участник на этой дистанции Александр Егоров, не сумели отобраться в финал дистанции 400 м вольным стилем. Не сумели пробиться в число лучших и девушки в эстафете 4х100 м вольным стилем. Ну а в воскресенье российские спортсмены были неубедительны в полуфиналах стометровок баттерфляем у женщин и брассом у мужчин.

В стайерском вольном стиле, как и в комплексном плавании, России на Олимпиадах не слишком везло: ностальгическим исключением была кролевая победа Евгения Садового на Играх-1992 в Барселоне, просто с тех пор утекло слишком много воды, чтобы сейчас о ней вспоминать. Но как раз в Токио болельщики ждали сенсаций от двух свежеиспечённых чемпионов Европы: Ильи Бородина — в комплексе и Мартина Малютина — в «длинном» кроле.

После того, как Бородина настигло несчастье в виде положительного теста на COVID, оставалось только горевать: если бы Илья повторил в Токио результат, с которым финишировал на первенстве континента в мае (4.10,02), он мог бы стать в Токио вторым. А, возможно, сумел бы даже побороться с Чейзом Калишем: свою золотую медаль в воскресенье американец выиграл с не самым заоблачным временем 4.09,42.

В статусе последней российской надежды оставался только Малютин, но недолго: результат, показанный пловцом в предварительном заплыве в субботу (3.49,49) оказался более чем на пять секунд хуже времени, показанного на майском континентальном первенстве. Иначе говоря, с пиком формы тренер и спортсмен явно промахнулись: в финал Мартин не попал.

В своё время выдающийся тренер Геннадий Турецкий заметил, что, выступая на соревнованиях, пловцу очень важно с первого же старта плыть быстро. Сверхусилие как бы встряхивает организм, заводит его, переключает на более активный режим работы. И задаёт некий уровень, который нужно стараться повысить от старта к старту. Независимо от того, является дистанция профильной для спортсмена или нет.

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У российских брассистов Антона Чупкова и Кирилла Пригоды с этим не сложилось. Они дважды (в предварительных соревнованиях и полуфинале) проплыли хуже, чем на апрельском олимпийском отборе, так что до финала дело не дошло в принципе.

На чемпионате мира-2019, который проходил в корейском Кванджу, Чупков остался на стометровке восьмым, но там же его тренер Александр Немтырёв сказал, что он со спортсменом работает над стометровкой.

«Более того, результат на этой дистанции у Антона потихоньку растёт. Выплыть на «сотне» из минуты для брассиста уже хорошо, у нас же личный рекорд приблизился к 59 секундам. На прошлогоднем чемпионате Европы Антон проплыл стометровку за 59,06 и был третьим. В Кванджу получилось чуть хуже, но тоже где-то рядом. Просто саму по себе стометровку мы пока рассматриваем, как этап подготовки более длинной дистанции: поднять скорость на 100 автоматически означает поднять скорость на 200», — объяснял наставник.

Когда же мы заговорили об Играх в Токио, ещё не зная, что ждать их придётся не два года, а три, наставник Чупкова добавил, что намерен с подопечным продолжить данную практику.

«Могу сказать совершенно определённо: к Олимпийским играм мы с Антоном обязательно будем готовить «сотню». Прежде всего для того, чтобы стартовать в эстафете. Эстафета в данном случае интересует меня гораздо больше, чем личный старт скажу честно. Если и планировать медаль, так именно там. А вот ставить Чупкову задачу что-то выиграть на «сотне», пока там существует Адам Пити, как-то даже не солидно…», — добавил Немтырёв.

Проплыв олимпийскую стометровку в полуфинале за 59,93, Чупков понёс чисто имиджевую потерю: уступил Пригоде полсекунды, а значит, если рассуждать по понятиям спортивного принципа, потерял право претендовать на место в комбинированной эстафете. А заодно заставил вспомнить слова главного тренера команды Сергея Чепика о том, что Антон был совершенно потрясающе готов к Олимпиаде год назад. И совершенно не факт, что стал с тех пор сильнее.

Теперь чемпиону и рекордсмену мира предстоит оправдывать свои же собственные ожидания на дистанции 200 метров. И уже сейчас понятно, что легко не будет.