Тренер сборной России по плаванию Чепик объяснил, почему редко общается с Ефимовой

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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик объяснил, почему редко общается с шестикратной чемпионкой мира Юлией Ефимовой.
Тренер сборной России по плаванию Чепик объяснил, почему редко общается с Ефимовой
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Но Юля давно уехала в Америку. Вот с теми спортсменами, кто тренируется с нами в России, естественно, мы общаемся. Можем и поскандалить, и посмеяться. Ведём себя как нормальные люди. С Юлей разница в часовых поясах. Да, мы редко с ней общаемся. Последнее время практически вообще не говорили. Но мы бы с удовольствием это делали! Это не наше желание!» — приводит слова Чепика «Матч ТВ».

Он отметил, что часто пишет её отцу-тренеру, когда ему необходимо что-то узнать. По его словам, в сборной регулярно приглашали Ефимову на совместные сборы во время пандемии.

«Мы с июня плавали и тренировались без перерыва. Другой вопрос, что мы не могли проводить сборы за границей… Ефимова отказывалась от приглашения? Наверное, да. Потому что мы не всегда получали ответ», — добавил специалист.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Ефимова рассказала о прочности картонных кроватей в Олимпийской деревне.

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