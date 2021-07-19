Ефимова рассказала о прочности картонных кроватей в Олимпийской деревне

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Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о прочности картонных кроватей, которые установлены в номерах спортсменов в Олимпийской деревне в Токио.
Ефимова рассказала о прочности картонных кроватей в Олимпийской деревне
  • globallookpress.com
  • © Axel Heimken / dpa

«Эти кровати выглядят менее прочными, чем являются. Я спала на ней уже одну ночь, и всё нормально. Поначалу даже не заметила, что кровать из картона. Я видела ролик об этом. Подумала, это какой-то прикол. Но потом зашла в номер, плюхнулась на кровать — смотрю: нужно быть немного аккуратнее! А вообще, спалось хорошо. Нормальные подушки, обычные одеяла. Всё по стандарту», — сказала Ефимова «Матч ТВ».

По словам организаторов, эти кровати пришлось установить, чтобы избежать близких контактов между участниками Игр в рамках борьбы с распространением коронавируса. 

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Ефимова ответила, выступит ли в заплыве на 200 м на Олимпиаде в Токио.

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