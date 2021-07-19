Ефимова ответила, выступит ли в заплыве на 200 м на Олимпиаде в Токио

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова ответила на вопрос, согласится ли она выступить на дистанции 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио, если ей предложат.

«Нет такого слова «невозможно», есть слово «не хочу». Я не знаю, на каких условиях... Зависит от того, какие будут условия и как это будет сказано», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Напомним, что Евгения Чикунова и Мария Темникова опередили Ефимову на чемпионате России в заплыве на 200 м и добились права выступить на данной дистанции в Токио.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Ефимова объяснила, почему готовится к Олимпиаде отдельно от сборной.