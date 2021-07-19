Ефимова объяснила, почему готовится к Олимпиаде отдельно от сборной

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, почему решила готовиться к Олимпиаде в Токио в Москве, а не во Владивостоке вместе с остальными членами сборной.

«Просто я несколько лет назад была во Владивостоке, и мне не совсем понравились там условия — бассейн и всё остальное. Кстати, три-четыре года назад там проходила конференция, и на ней просили, чтобы построили новый бассейн. Никто ничего не построил. Они в старом. Я его видела и решила, что не очень хочу туда ехать. Да и недели перед Олимпиадой должно хватить для акклиматизации», — сказала Ефимова в эфире «Матч ТВ».

Она также отметила, что места, где она проводила сборы раньше, закрыты из-за коронавируса. По этой причине она и решила тренироваться в Москве.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Ефимова заявила, что не общается напрямую с главным тренером сборной России по плаванию.