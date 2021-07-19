Ефимова объяснила, почему готовится к Олимпиаде отдельно от сборной

Короткая ссылка
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, почему решила готовиться к Олимпиаде в Токио в Москве, а не во Владивостоке вместе с остальными членами сборной.
Ефимова объяснила, почему готовится к Олимпиаде отдельно от сборной
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Просто я несколько лет назад была во Владивостоке, и мне не совсем понравились там условия — бассейн и всё остальное. Кстати, три-четыре года назад там проходила конференция, и на ней просили, чтобы построили новый бассейн. Никто ничего не построил. Они в старом. Я его видела и решила, что не очень хочу туда ехать. Да и недели перед Олимпиадой должно хватить для акклиматизации», — сказала Ефимова в эфире «Матч ТВ».

Она также отметила, что места, где она проводила сборы раньше, закрыты из-за коронавируса. По этой причине она и решила тренироваться в Москве.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Ефимова заявила, что не общается напрямую с главным тренером сборной России по плаванию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить