Ефимова заявила, что не общается напрямую с главным тренером сборной России по плаванию

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Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова ответила на вопрос об общении с главным тренером сборной России по плаванию Сергеем Чепиком перед стартом Олимпиады в Токио.
Ефимова заявила, что не общается напрямую с главным тренером сборной России по плаванию
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«У нас такого нет. Во всяком случае со мной главный тренер вообще не общается. Он иногда разговаривает через моего папу-тренера. Но напрямую со мной — нет. Только здороваемся иногда. Я так предполагаю, наверное, есть основания меня побаиваться», — сказала Ефимова в эфире «Матч ТВ».

По её словам, это сделано, чтобы избежать различных конфликтных ситуаций.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Ефимова не выступит в заплыве на 200 м брассом на ОИ в Токио.

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