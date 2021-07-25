Золото последним выстрелом: Бацарашкина стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из пневматического пистолета

Виталина Бацарашкина одержала победу в стрельбе из пневматического пистолета на Олимпийских играх в Токио. Она принесла сборной России первую золотую медаль на соревнованиях. По ходу финала 24-летняя спортсменка столкнулась с ошибкой судей. Но это не помешало ей продолжить борьбу и последним выстрелом сместить с первого места болгарскую спортсменку Антоанету Костадинову.

Первый день Олимпиады в Токио начался для сборной России с медали Анастасии Галашиной в стрельбе из пневматической винтовки. Хороших новостей со стрельбища «Асака» стоило ждать и спустя сутки. Утром воскресенья там разыгрывались медали девушки, умеющие точно стрелять из пневматического пистолета.

В этом упражнении российская команда справедливо рассчитывала на ещё одну медаль. Пять лет назад совсем молодая Виталина Бацарашкина произвела фурор, когда сначала выиграла квалификацию, а затем завоевала серебряную медаль, уступив только китаянке Чжан Мэнсюэ. С тех пор уроженка Омска стала только опытнее и успела стать чемпионкой мира в смешанной команде. Свою готовность ко второй Олимпиаде Бацарашкина подтверждала на последнем первенстве Европы, выиграв на нём две личные медали и ещё две с партнёрами по сборной.

Квалификацию в пневматическом пистолете Бацарашкина начала не слишком здорово, теряя то пять очков за сессию, то три. Но во второй половине состязаний россиянка уже практически не допускала осечек и не попала в десятку всего лишь семь раз. В сумме она набрала 582 очка и вышла в финал с третьего места. Вторая российская участница Маргарита Черноусова от такого результата оказалась далека. Она заняла только 35-е место и, как и её муж Артём Черноусов накануне, закончила борьбу досрочно.

Лучшей в отборе оказалась китаянка Цзян Жаньсинь. В каждой из шести сессий по десять выстрелов она не набирала меньше 97 очков. Квалификацию она закончила невероятной серией из 18 попаданий в десятку, так что она не просто заняла первое место, но и повторила мировой рекорд для этой стадии соревнований. Действующая рекордсменка Анна Коракаки из Греции, которая в Рио завоевала бронзу, заняла второе место между китаянкой и Бацарашкиной.

В начале финала Цзян Жаньсинь умерила свой пыл. В первой серии из пяти выстрелов она не набрала в сумме 50 очков, как и её подруга по команде Линь Юэмэй. Бацарашкина же сразу заработала 51,1 балла, всего один раз не попав в круг с десяткой. Россиянка могла бы единолично лидировать, если бы не Антоанета Костадинова из Болгарии, показавшая точно такой же результат.

После следующего подхода к рубежу Бацарашкина осталась одна на первой строчке. Для борьбы на выбывание она создала себе неплохой задел в 101,3 балла, опережая на 0,6 очка Костадинову и на 1,9 — олимпийскую чемпионку 2004 года Елену Костевич с Украины. Цзян Жаньсинь и Линь Юэмэй зачастили с девятками и выпали из первой тройки.

Стрелковый плей-офф начался для российской спортсменки хуже, чем можно было ожидать. Начав с уверенного попадания в десятку, Бацарашкина не подбиралась к центру мишени в следующих четырёх выстрелах и даже один раз заработала только 8,8 балла. Она даже успела опуститься на третье место, но всё-таки к третьему раунду поднялась на второе. К тому времени отставание от Костадиновой увеличилось до 1,8 очка.

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В четвёртом раунде всё шло своим чередом. Оставшиеся пять спортсменок продолжали выполнять стрельбу, как вдруг у Бацарашкиной возникли проблемы с выстрелом. Она решила выполнить его позже соперниц, а судьи посчитали, что время на попытку уже истекло. После небольшого разбирательства они признали свою ошибку и позволили заново совершить выстрел. К счастью, на результат это никак не повлияло. Хотя россиянка набрала не самые высокие 9,5 балла, она осталась в борьбе, в то время как Линь Юэмэй покинула рубеж.

Четвёртой лишней в споре за медали оказалась Костевич. В её последнем раунде ни один выстрел не принёс нужных десяти очков. Цзян Жаньсинь же в первой попытке попала на 10,8 балла, и в тот момент стало казаться, что Бацарашкина выше третьего места уже не поднимется. Но следом китаянка грубо ошиблась, и разрыв между ними сократился до 0,1 очка.

Спор за серебро продолжился в следующем раунде, и в нём россиянка уверенно взяла верх. Цзян Жаньсинь дважды набрала только 9,3 балла. Бацарашкина же не только опередила её, но и стала приближаться к Костадиновой. Всё это время болгарская спортсменка не сходила с первой строчки, но четыре выстрела за пределами десятки уже не позволяли ей чувствовать себя уверенно.

Наконец, они остались разыгрывать золото вдвоём. Костадинова начала финальный раунд с попадания на 10,1 балла, но Бацарашкина ответила ещё более точным выстрелом и сократила отставание до пол-очка. После этого разыгралась та же драма, чтобы была в финале стрельбы из пневматической винтовки. Только теперь в роли Галашиной оказалась Костадинова.

Болгарская спортсменка совершила свой худший выстрел за весь день, а Бацарашкина ей этого не простила — 24-летняя россиянка выиграла первое золото и для себя лично, и для всей команды на Олимпиаде в Токио. Её итоговая сумма в финале составила 240,3 балла и заодно принесла ей олимпийский рекорд.

С 2004 года российские стрелки не могли выиграть Олимпийские игры. В пневматическом пистолете у женщин безвыигрышная серия и вовсе длилась 25 лет. Но на этом соревнования в Токио для Бацарашкиной не заканчиваются. Она также выступит в смешанном командном турнире по стрельбе из пневматики и постарается себя проявить в стандартном пистолете. 27 и 28 июля она вернётся в стрелковый тир, уже в статусе олимпийской чемпионки.