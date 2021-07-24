Отказ алжирца из-за боя с израильтянином и отсутствие медалей у сборной США: чем запомнился первый день Игр в Токио

Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин снялся с соревнований, чтобы избежать встречи с израильтянином Тохаром Бутбулем. Пловец Максим Ступин рассказал, как вместо своего загранпаспорта по ошибке взял на предолимпийский сбор во Владивосток документ отца. Велогонщики Александр Власов и Ильнур Закарин не получили питание по ходу гонки из-за ошибки организаторов. А американцы не сумели завоевать ни одной медали. Чем запомнился первый день Игр в Токио — в материале RT.

Первый соревновательный день Олимпийских игр принёс России сразу две медали. Анастасия Галашина сенсационно завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, уступив лишь Ян Цянь. А тхэквондист Михаил Артамонов также достаточно неожиданно стал третьим в весовой категории до 58 кг, хотя перед началом соревнований не котировался как фаворит.

Но наград у отечественных атлетов могло быть больше. Не сумели порадовать дзюдоисты. Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг) и Ирина Долгова (до 48 кг) вылетели уже на стадии 1/8 финала. При этом оба считались претендентами на попадание в тройку.

«К сожалению, на Играх они тактически проиграли свои схватки — Роберт доминировал, но, допустив ошибку, не смог отыграться. Ирина, также абсолютно ведя схватку в «голден скор» (дополнительное время), тоже ошиблась. И хотя ситуация получилась спорной, судьи решили так», — приводит слова спортивного директора Федерации дзюдо России Кирилла Денисова ТАСС.

Впрочем, соревнования в данном виде больше запомнились скандалом с участием алжирца Фетхи Нурина. Он снялся с Олимпийских игр, чтобы избежать встречи с израильтянином Тохаром Бутбулем, с которым мог пересечься во втором раунде. Международная федерация дзюдо осудила поступок спортсмена и временно отстранила его от соревнований. В итоге у мужчин победу одержал представитель китайского Тайбэя Ян Юнвэй, а у женщин — косоварка Дистрия Красники. Эта награда ОИ стала второй в истории для Косова.

Россияне же не сумели порадовать и в фехтовании. В сабле у мужчин высоко котировавшийся Камиль Ибрагимов в четвертьфинале потерпел обидное поражение от Ким Джонг Вана — 14:15. Отечественный атлет вёл 14:12 и находился в одном точном уколе от победы, но умудрился пропустить три подряд и проиграл.

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После вылета Ибрагимову оставалось лишь признать, что концовку он провёл крайне неудачно и не смог ничего «решить». Камиль также посетовал, что соперник не в первый раз вёл себя неспортивно: симулировал, падал и лежал на помосте.

В свою очередь, Айзанат Муртазаева добралась до матча за бронзу в соревновании шпажисток, но там без шансов уступила эстонке Катрине Лехис — 8:15.

«Наверное, не хватило опыта. Когда ехала в Токио, мечтала о победе, конечно. Как и все. Здесь все сильные, что второй, что 15-й, разницы нет», — цитирует фехтовальщицу «Матч ТВ».

А вот опытная Виолетта Колобова, призёр ОИ и двукратный чемпион мира в командной шпаге, выступила крайне неудачно и вылетела в первом же круге.

Также в субботу состоялись квалификационные соревнования в плавании. Они принесли разные результаты. Так, Арина Суркова и Светлана Чимрова вышли в следующую стадию на дистанции 100 м баттерфляем. Антон Чупков и Кирилл Пригода пробились в полуфинал на 100 м брассом.

С другой стороны, женская сборная России не сумела обеспечить себе место в решающем заплыве 4 по 100 м вольным стилем. А на 400 м вольным стилем вылетели Александр Егоров и действующий чемпион Европы Мартин Малютин. Впрочем, для него данный вид не является профильным.

Не сумел порадовать и Максим Ступин, который заменил заболевшего коронавирусом Илью Бородина. А после финиша спортсмен рассказал, что добирался до Токио с большими приключениями. На сбор во Владивосток он по ошибке взял загранпаспорт отца вместо своего. Ступину пришлось возвращаться за документами в Москву, чтобы получить возможность вылететь в Японию.

«Тренер сказал, чтобы не думал об этой ситуации, не обращал внимания и делал свою работу. Ситуация специфическая, мне было очень трудно», — приводит его слова «Р-Спорт».

Не обошлось без неприятных курьёзов и в соревновании велосипедистов. Выяснилось, что россияне Александр Власов и Ильнур Закарин не получали питание во время шоссейной гонки. В результате первый занял 59-е место, а второй вовсе не смог финишировать.

«Представители команд Азербайджана, Испании, Казахстана и наш сотрудник не смогли добраться до второго пункта питания и отдать его гонщикам. Это случилось по вине организаторов, автобус встал не там, и ситуацию не удалось разрешить в нужный момент. К сожалению, наши гонщики и гонщики нескольких других команд оказались в таком положении. Это, разумеется, вызвало недовольство всех команд, которые не сумели вовремя помочь спортсменам», — объяснил произошедшее главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян.

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Также в субботу стартовали соревнования в командных видах спорта. Отечественные волейболисты под руководством Туомаса Саммелвуо не оставили шансов Аргентине — 3:1. При этом первый сет они умудрились проиграть, но в дальнейшем собрались и одержали волевую победу. В свою очередь, ватерполистки с трудом одолели Китай — 18:17, а наставник сборной Андрей Белофастов посетовал на слабую игру в обороне.

«Дальше будет интереснее, хуже у нас в защите быть не может. Мы вместе со штабом посмотрим игру и подготовимся к венграм. По ним у нас много материала, знаем их очень хорошо. Венгрия выше Китая по классу, но Олимпиада — это вообще другой уровень», — отметил специалист.

Удачно начали турнир и пляжные волейболисты. Илья Лешуков и Константин Семёнов в двух партиях сломили сопротивление испанцев Пабло Эрреры Аллепуза и Адриана Гавира Колладо. Наконец, с побед в настольном теннисе стартовали Яна Носкова и Кирилл Скачков.

Таким образом, в активе России значатся серебро и бронза. Лидирует же в неофициальном командном зачёте Китай с тремя золотыми наградами. А вот американцы впервые за 49 лет по итогам стартового дня летних Игр остались вовсе без медалей.