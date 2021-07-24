Галашина раскритиковала техническое оснащение стрелковой базы в Ярославле

Россиянка Анастасия Галашина, завоевавшая серебряную награду в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 м на летней Олимпиаде в Токио, подвергла критике оснащение базы в Ярославле.

«Мне просто тяжело смотреть на наш тир, на нашу техническую базу в Ярославле. Мне бы хотелось, чтобы обратили внимание на то, где мы тренируемся, с каким оружием, какими пульками, патронами, в каких костюмах, потому что это уже всё прошлый век», — приводит слова Галашиной ТАСС.

Она выразила надежду, что её результат на Олимпиаде поспособствует изменению ситуации в лучшую сторону.

«И я говорю не про себя, а про деток больше. Потому что у нас очень много талантливых детей, и просто в силу технической базы они не могут показать то, что они действительно могут», — добавила спортсменка.

24-летняя Галашина стала первой российской медалисткой Игр в Токио.

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин поздравил Галашину, завоевавшую первую для России медаль на ОИ в Токио.