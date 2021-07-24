Матыцин поздравил Галашину, завоевавшую первую для России медаль на ОИ в Токио

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Министр спорта Олег Матыцин поздравил первую российскую медалистку Олимпиады в Токио Анастасию Галашину.
Матыцин поздравил Галашину, завоевавшую первую для России медаль на ОИ в Токио
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Очень рад за Анастасию Галашину, завоевавшую серебряную медаль для российской команды на Олимпиаде в Токио в стрельбе из пневматической винтовки. Россиянка долго лидировала, а в заключительном выстреле совсем чуть-чуть не хватило до золота. Но всё равно это большое достижение для молодой спортсменки. Поздравляю Настю и её тренеров», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он также выразил уверенность, что Галашина ещё будет добиваться успеха в дальнейшем. Кроме того, министр заявил, что спортсменка будет представлена к государственной награде.

«Счёт нашим медалям открыт! Желаю всей российской команде уверенно двигаться к намеченным целям и одержать яркие победы!» — добавил Матыцин.

Галашина завоевала серебро на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 м на летней Олимпиаде в Токио.

Ранее главный тренер сборной России по пулевой стрельбе Татьяна Голдобина прокомментировала завоевание серебряной медали Галашиной.

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