Тренер — о серебре Галашиной: теперь половина Ярославля пойдёт в стрельбу

Главный тренер сборной России по пулевой стрельбе Татьяна Голдобина прокомментировала завоевание серебряной медали Анастасией Галашиной на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 м на летней Олимпиаде в Токио.

«Я абсолютно точно рада, потому что это олимпийская медаль. Я знаю, что это такое, и знаю, что такое остаться без медали. Любая медаль — это достижение. Детей в наш вид спорта стало больше приходить. Настя, например, из Ярославля. Абсолютно точно, что сейчас половина Ярославля пойдёт заниматься стрельбой. Это всегда так, во всех видах спорта. Я думаю, что это серьёзная популяризация», — приводит слова Голдобиной РИА Новости.

Она также выразила радость от того, что именно стрелки принесли России первую медаль на Играх.

Ранее Галашина объяснила, почему упустила золото последним выстрелом на ОИ.