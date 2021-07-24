Тренер — о серебре Галашиной: теперь половина Ярославля пойдёт в стрельбу

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Главный тренер сборной России по пулевой стрельбе Татьяна Голдобина прокомментировала завоевание серебряной медали Анастасией Галашиной на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 м на летней Олимпиаде в Токио.
Тренер — о серебре Галашиной: теперь половина Ярославля пойдёт в стрельбу

    «Я абсолютно точно рада, потому что это олимпийская медаль. Я знаю, что это такое, и знаю, что такое остаться без медали. Любая медаль — это достижение. Детей в наш вид спорта стало больше приходить. Настя, например, из Ярославля. Абсолютно точно, что сейчас половина Ярославля пойдёт заниматься стрельбой. Это всегда так, во всех видах спорта. Я думаю, что это серьёзная популяризация», — приводит слова Голдобиной РИА Новости.

    Она также выразила радость от того, что именно стрелки принесли России первую медаль на Играх.

    Ранее Галашина объяснила, почему упустила золото последним выстрелом на ОИ.

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