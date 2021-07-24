Стрелок Галашина объяснила, почему упустила золото последним выстрелом на ОИ

Короткая ссылка
Россиянка Анастасия Галашина ответила на вопрос, почему она упустила золото последним выстрелом на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 м на летней Олимпиаде в Токио.
Стрелок Галашина объяснила, почему упустила золото последним выстрелом на ОИ

    «В последнем выстреле я допустила ошибку. Ничего серьёзного. Это будет мне уроком на будущее. Я слишком сильно занервничала, затянула выстрел. Мои мысли были не там, где нужно. Я потеряла концентрацию. Объяснение очень простое», — сказала Галашина после соревнований.

    При этом она отметила, что рада серебру, так как это её первая Олимпиада в карьере.

    Галашина завоевала первую медаль для России на Олимпийских играх.

    Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отреагировал на первую медаль России на ОИ в Токио.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить