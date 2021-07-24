Стрелок Галашина объяснила, почему упустила золото последним выстрелом на ОИ

Россиянка Анастасия Галашина ответила на вопрос, почему она упустила золото последним выстрелом на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 м на летней Олимпиаде в Токио.

«В последнем выстреле я допустила ошибку. Ничего серьёзного. Это будет мне уроком на будущее. Я слишком сильно занервничала, затянула выстрел. Мои мысли были не там, где нужно. Я потеряла концентрацию. Объяснение очень простое», — сказала Галашина после соревнований.

При этом она отметила, что рада серебру, так как это её первая Олимпиада в карьере.

Галашина завоевала первую медаль для России на Олимпийских играх.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отреагировал на первую медаль России на ОИ в Токио.