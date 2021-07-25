Австралийские пловчихи установили мировой рекорд в эстафете 4х100 метров кролем

Короткая ссылка
Женская сборная Австралии по плаванию завоевала золото в эстафете 4х100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Австралийки Бронте Кэмпбелл, Мег Харрис, Эмма Маккеон и Кейт Кэмпбелл в финале показали время 3 минуты 29,69 секунды и установили мировой рекорд.

Серебро завоевали канадские пловчихи (3.32,78). Бронза — американки (3.32,81).

Напомним, что прежний мировой рекорд также принадлежал австралийским пловчихам (3.30,05) и был установлен в 2018 году.

Ранее сообщалось, что японка Охаси завоевала золото в плавании на 400 м комплексом на ОИ в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить