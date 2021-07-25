Австралийские пловчихи установили мировой рекорд в эстафете 4х100 метров кролем

Женская сборная Австралии по плаванию завоевала золото в эстафете 4х100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Австралийки Бронте Кэмпбелл, Мег Харрис, Эмма Маккеон и Кейт Кэмпбелл в финале показали время 3 минуты 29,69 секунды и установили мировой рекорд.

Серебро завоевали канадские пловчихи (3.32,78). Бронза — американки (3.32,81).

Напомним, что прежний мировой рекорд также принадлежал австралийским пловчихам (3.30,05) и был установлен в 2018 году.

Ранее сообщалось, что японка Охаси завоевала золото в плавании на 400 м комплексом на ОИ в Токио.