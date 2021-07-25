Медведев и Карацев завершили выступления в парном разряде на ОИ в Токио
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу словацкого дуэта.
Медведев и Карацев выполнили два эйса, не реализовали ни одного брейк-пойнта из трёх и допустили две двойные ошибки.
Следующими соперниками Полашека и Клейна станут либо австралийцы Макс Перселл и Джон Пирс, либо американцы Теннис Сандгрен и Остин Крайчек.
Ранее сообщалось, что Кудерметова проиграла Мугурусе в первом круге теннисного турнира ОИ в Токио.