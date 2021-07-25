Медведев и Карацев завершили выступления в парном разряде на ОИ в Токио

Россияне Даниил Медведев и Аслан Карацев потерпели поражение от словаков Филипа Полашека и Лукаса Клейна в матче первого тура олимпийского теннисного турнира в мужском парном разряде.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу словацкого дуэта.

Медведев и Карацев выполнили два эйса, не реализовали ни одного брейк-пойнта из трёх и допустили две двойные ошибки.

Следующими соперниками Полашека и Клейна станут либо австралийцы Макс Перселл и Джон Пирс, либо американцы Теннис Сандгрен и Остин Крайчек.

Ранее сообщалось, что Кудерметова проиграла Мугурусе в первом круге теннисного турнира ОИ в Токио.