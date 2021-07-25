Губерниев прокомментировал выход Пракатень в полуфинал турнира по гребле на ОИ в Токио
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«Очень хорошая, уверенная гребля нашей одиночницы Анны Пракатень позволила россиянке выйти в полуфинал олимпийский регаты с лучшим результатом!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
При этом он отметил, что соперницы российской спортсменки очень опасны и чрезвычайно важно проявить хладнокровие и верить в свои силы.
«Вперёд, милая!» — добавил телеведущий.
Ранее сообщалось, что Пракатень вышла в полуфинал турнира по гребле на ОИ в Токио. Она показала время 07:49,64.