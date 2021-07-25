Губерниев прокомментировал выход Пракатень в полуфинал турнира по гребле на ОИ в Токио

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на результат россиянки Анны Пракатень в 1/4 финала по академической гребле на Олимпийских играх в Токио.

«Очень хорошая, уверенная гребля нашей одиночницы Анны Пракатень позволила россиянке выйти в полуфинал олимпийский регаты с лучшим результатом!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

При этом он отметил, что соперницы российской спортсменки очень опасны и чрезвычайно важно проявить хладнокровие и верить в свои силы.

«Вперёд, милая!» — добавил телеведущий.

Ранее сообщалось, что Пракатень вышла в полуфинал турнира по гребле на ОИ в Токио. Она показала время 07:49,64.