Ожидание первого золота: россияне поборются за победу в фехтовании, дзюдо и стрельбе во второй день ОИ в Токио

Во второй соревновательный день Олимпийских игр в Токио россияне постараются завоевать первую золотую награду. В фехтовании свой титул попытается защитить Инна Дериглазова. В дзюдо опытная Наталья Кузютина попробует улучшить результат ОИ-2016, где она завоевала серебро. А у Виталины Бацарашкиной и Сергея Каменского есть шансы на успех в стрельбе.

В стартовый полноценный соревновательный день Олимпийских игр россиянам завоевать золото не удалось. Однако в воскресенье у них будет отличная возможность исправить этот недочёт. Сразу в нескольких видах отечественные спортсмены имеют хорошие шансы на победу.

В первую очередь речь идёт о фехтовании, которое в Рио-де-Жанейро принесло стране сразу семь медалей. Одну из них положила в копилку Инна Дериглазова, которой не оказалось равных в соревновании рапиристок. Спустя пять лет уже опытная уроженка Курской области постарается повторить свой успех в Токио. За это время она успела по два раза стать чемпионкой мира и Европы в данном виде. Могут подняться в тройку и двукратный победитель первенства планеты в командной рапире Аделина Загидуллина и серебряный призёр ещё ОИ в Лондоне в аналогичной дисциплине Лариса Коробейникова.

У мужчин состоится турнир среди шпажистов. Порадовать страну постараются Павел Сухов, Сергей Ходос и Сергей Бида. Последний вполне может выиграть, ведь на ЧМ он стал вторым, уступив лишь молодому венгру Гергею Шиклоши, которому предстоит дебютировать на Олимпиаде. Бида же в Японии получит возможность взять у него реванш.

Традиционно россияне претендуют на награды в единоборствах. Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг) и Ирина Долгова (до 48 кг) в субботу выступили неудачно и вылетели в первом же круге. Исправить их ошибку попытаются Наталья Кузютина (до 52 кг) и Якуб Шамилов (до 66 кг). Первая приехала в Страну восходящего солнца в качестве действующего серебряного призёра Игр и, вероятно, на последних ОИ в своей карьере попробует наконец подняться на высшую ступень пьедестала почёта.

В тхэквондо на награды претендует 24-летняя Татьяна Минина (Кудашова). К первой Олимпиаде она подошла с солидным багажом: два золота первенства континента и два серебра чемпионата мира. В Токио отечественная спортсменка приехала исключительно за победой.

Также болельщики могут рассчитывать на медали и в стрельбе. В пневматическом пистолете (10 м) у женщин Виталина Бацарашкина попытается улучшить результат ОИ-2016, где она завоевала серебро. Аналогичную попытку совершит Сергей Каменский, который в Рио-де-Жанейро обиднейшим образом упустил победу в стрельбе из трёх положений (50 м). Владимир Масленников в Бразилии также остался вторым, но в пневматической винтовке.

А в стрельбе из лука в воскресенье стартует командный турнир среди женщин. На предыдущей Олимпиаде россиянкам в данном виде программы удалось занять второе место. Тогда до золота им не хватило самой малости. В финале они уступили кореянкам. Впрочем, из состава той команды в строю осталась только Ксения Перова. Туяна Дашидоржиева и Инна Степанова завершили карьеру. Компанию лидеру на этот раз составят Елена Осипова и Светлана Гомбоева. Последняя на одной из тренировок в преддверии ОИ сильно напугала всех. На сильной жаре девушка потеряла сознание. К счастью, серьёзных проблем со здоровьем удалось избежать, и она сможет принять участие в соревнованиях.

В плавании во второй день Олимпиады будет разыграно сразу четыре комплекта медалей. К сожалению, ни в один из решающих стартов отечественные атлеты пробиться не сумели. Зато они примут участие в многочисленных квалификационных заплывах. В полуфинале 100 м баттерфляем среди женщин сразятся Арина Суркова и Светлана Чимрова, а в 100 м брассом — Кирилл Пригода и Антон Чупков, для которого коронной дистанцией являются всё же 200 м. На стометровке он довольствовался лишь бронзой ЧЕ.

В свою очередь, опытнейшая Юлия Ефимова возьмёт старт на четвёртой Олимпиаде в карьере и проплывёт 100 м брассом. В данном виде в Рио-де-Жанейро она завоевала серебро. В квалификации 100 м на спине примут участие Анастасия Фесикова и Мария Каменева, в 200 м вольным стилем — Иван Гирев и действующий чемпион Европы Мартин Милютин, в 100 м на спине — Климент Колесников и Евгений Рылов. Наконец, в полуфинале эстафеты 4 по 100 м стартует мужская сборная России.

В другом водном виде спорта, гребле на байдарках и каноэ, за медали сразятся Павел Эйгель и Алсу Миназова. Подняться на пьедестал им будет непросто, но определённые шансы на успех оба имеют. Эйгель в 2018-м стал первым россиянином, завоевавшим медаль на ЧМ по гребле. Сделал это он как раз на каноэ-одиночке. Миназова добилась аналогичного успеха спустя год. Также в её активе две победы на этапах Кубка планеты, последняя из которых датируется осенью прошлого года.

Также в воскресенье продолжатся соревнования в спортивной гимнастике. Россиянки выйдут на помост в вольных упражнениях. В данной дисциплине обращает на себя внимание Ангелина Мельникова, которая в 2019-м стала третьей на ЧМ, а на предолимпийском первенстве континента поднялась на вторую строчку.

Продолжатся соревнования и в командных видах спорта. В частности, первый матч на турнире проведут действующие олимпийские чемпионки — женская сборная страны по гандболу. Защиту титула они начнут матчем с Бразилией. Латиноамериканки в 2016 году добрались до четвертьфинала домашних Игр, а в 2013-м вовсе завоевали золото ЧМ. Но то поколение уже закончило свой путь в спорте, и на двух последних планетарных форумах команда даже не выходила из группы.

В свою очередь, отечественные волейболистки в дебютном поединке получили куда более крепкого соперника — Италию. «Скуадра Адзурра» на последнем ЧМ добралась до финала, а теперь постарается взять медаль и на Олимпиаде. Первую игру на турнире проведут пляжные волейболистки Холомина и Макрогузова, которые также поборются с итальянками — Менегатти и Орси Тот.

Наконец, очередные матчи пройдут в рамках теннисного турнира. Весьма интересным обещает получиться противостояние Андрея Рублёва и Кея Нисикори. Карен Хачанов померится силами с другим хозяином корта — Йошихито Нишикорой. У женщин Елена Веснина постарается остановить украинку Елену Остапенко, Вероника Кудерметова — опытную испанку Гарбинье Мугурусу, а Екатерина Александрова — представительницу Бельгии Элисе Мертенс.