Ласицкене рассказала о своём настрое на Олимпиаду в Токио

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Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о своём настрое на летние Олимпийские игры в Токио.
Ласицкене рассказала о своём настрое на Олимпиаду в Токио
  • Reuters

«Открытие не смотрела, потом всё посмотрю, за всех порадуюсь. Сейчас сохраняю энергию. Настрой хороший, боевой. Задор остался, чувствую себя снова на 17, как на Юношеских играх 2010 года в Сингапуре», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Она отметила, что не хочет оценивать своё состояние перед стартом Игр.

«Я живу сегодняшним днём, делаю то, что говорит тренер, выкладываюсь на 100%. Бывает всякое, и тут главное забыть и удачи, и неудачи, идти вперёд», — добавила спортсменка.

Для 28-летней Ласицкене Олимпиада в Токио станет первой в карьере.

Квалификационные соревнования по прыжкам в высоту среди женщин на Играх пройдут 5 августа, финал — 7 августа.

Ранее сообщалось, что Ласицкене победила на своём последнем турнире перед Олимпиадой.

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