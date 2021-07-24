Ласицкене победила на своём последнем турнире перед Олимпиадой

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на легкоатлетическом турнире в Москве.

В своей лучшей попытке Ласицкене преодолела планку на отметке 1,94 м.

Второе место заняла Кристина Королёва, третье — Наталья Спиридонова.

Для 28-летней Ласицкене, вошедшей в состав олимпийской сборной России на Игры в Токио, это четвёртый выигранный турнир из четырёх, в которых она участвовала после травмы задней поверхности бедра, полученной в конце мая.

Квалификационные соревнования по прыжкам в высоту среди женщин на Олимпиаде пройдут 5 августа, финал — 7 августа.

Ранее сообщалось, что бегунья с Ямайки выступит на Олимпиаде в Токио, несмотря на разрыв мениска.