Ласицкене победила на своём последнем турнире перед Олимпиадой
- РИА Новости
В своей лучшей попытке Ласицкене преодолела планку на отметке 1,94 м.
Второе место заняла Кристина Королёва, третье — Наталья Спиридонова.
Для 28-летней Ласицкене, вошедшей в состав олимпийской сборной России на Игры в Токио, это четвёртый выигранный турнир из четырёх, в которых она участвовала после травмы задней поверхности бедра, полученной в конце мая.
Квалификационные соревнования по прыжкам в высоту среди женщин на Олимпиаде пройдут 5 августа, финал — 7 августа.
Ранее сообщалось, что бегунья с Ямайки выступит на Олимпиаде в Токио, несмотря на разрыв мениска.