Бегунья из Ямайки выступит на Олимпиаде в Токио, несмотря на разрыв мениска

Ямайская бегунья на дистанции 1500 метров Аиша Прот-Лир примет участие на летних Олимпийских играх в Токио, несмотря на травму, полученную на тренировке.

«Я порвала мениск на тренировке. Сделала МРТ, после чего врач сообщил мне о том, что требуется срочная операция. Я буду стоять в очереди в Токио. Когда я приеду, мне откачают жидкость из колена и сделают инъекцию кортизона», — написала Прот-Лир на своей странице в Instagram.

Бегунья заявила, что хочет продолжать верить в возможность достижения целей.

«Вы увидите меня улыбающейся на Олимпиаде с флагом Ямайки на груди, потому что честь представлять свою страну — одна из величайших за всю мою маленькую жизнь», — написала она.

Олимпиада, перенесённая с 2020-го на 2021-й год из-за пандемии коронавируса, началась 23 июля и завершится 8 августа.

Ранее сообщалось, что 12-летняя участница Олимпиады-2020 выступила с речью.