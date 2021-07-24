12-летняя участница Олимпиады-2020 выступила с речью

12-летняя сирийская спортсменка Хенд Заза, которая будет самой молодой участницей Олимпийских игр в Токио, произнесла речь перед стартом соревнований.

«Настольный теннис дал мне всё и научил меня быть сильным человеком, уверенным в себе. Он научил терпению. Мы бросаем вызов всем условиям и можем держать ситуацию под контролем. Когда начинаем играть, то забываем обо всём и думаем лишь о выступлении. Мы тренируемся, чтобы бросить вызов всему миру, и готовы принять этот вызов», — сказала Заза на пресс-конференции.

По словам 12-летней сирийки, она тренировалась и мечтала отобраться на Олимпийские игры в Токио с 2016 года.

«Это мой первый шаг к Олимпийским играм. Несмотря на все сложности, я не брошу играть. Настольный теннис — это вся моя жизнь. Всё своё время я посвятила игре и тренировкам», — сказала она.

Спортсменка заявила, что стремится стать чемпионкой мира и Олимпийских игр.

«Если день прошёл без тренировки, я чувствую, что мне чего-то не хватает. Это плохой день. Спорт — это здорово для девочки. Занятия спортом делают её особенной, делают её выдающимся человеком, который что-то понимает, ведь спорт — это жизнь.

Хочу сделать сирийский народ счастливым. Не только своими достижениями, но и всем нашим спортом. Мы скажем им, что готовы к этому и что очень их любим», — сказала она.

Олимпиада, перенесённая с 2020-го на 2021-й год из-за пандемии коронавируса, началась 23 июля и завершится 8 августа.

Ранее сообщалось, что американского спортсмена не пустили в Олимпийскую деревню.