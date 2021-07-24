Американского спортсмена не пустили в Олимпийскую деревню
- Reuters
Как сообщает USA Today адвокат Алена Хаджича Майкл Пальма, суд оставил в силе ограничения, наложенные на фехтовальщика, и запретил ему оставаться с олимпийской сборной.
Напомним, в мае три девушки сообщили, что американец совершил в отношении них сексуальные домогательства во время отдельных инцидентов в период с 2013 по 2015 год.
В июня спортсмена временно отстранили от сборной.
Ранее сообщалось, что посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом.