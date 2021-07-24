Американского спортсмена не пустили в Олимпийскую деревню

Фехтовальщик олимпийской сборной США Ален Хаджич, находящийся под следствием по обвинению в сексуальных домогательствах, проиграл апелляцию о переезде в Олимпийскую деревню за день до открытия летних Олимпийских игр в Токио.

Как сообщает USA Today адвокат Алена Хаджича Майкл Пальма, суд оставил в силе ограничения, наложенные на фехтовальщика, и запретил ему оставаться с олимпийской сборной.

Напомним, в мае три девушки сообщили, что американец совершил в отношении них сексуальные домогательства во время отдельных инцидентов в период с 2013 по 2015 год.

В июня спортсмена временно отстранили от сборной.

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